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54 минуты назад

Психолог рассказал о негативном влиянии телесных наказаний на ребёнка

Говорит Москваиещё 3

Согласно опросу ВЦИОМа, 20% россиян регулярно прибегают к ним.

Психолог рассказал о негативном влиянии телесных наказаний на ребёнка
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

В качестве педагогических приёмов они используют ремень, шлепки и подзатыльники.

Такой подход портит отношения с ребёнком, сообщил радиостанции «Говорит Москва» детский психолог Александр Покрышкин.

«Что нам точно сегодня известно про шлепки, подзатыльники и другие варианты телесных наказаний? С одной стороны, они дают видимый результат. Часто ребёнок после этого старается себя вести, какое-то нежелательное поведение может прекращаться. Это как раз является аргументом в пользу их эффективности. Но в долгую перспективу, что тоже очень хорошо известно, есть исследования по этому вопросу, это значительно повышает риски того, что наши отношения [в семье — прим. ГМ] будут от этого страдать, что сам ребёнок будет также прибегать к агрессивному поведению, у него будут разные сложности в построении отношений.

В целом это похоже на то, как бы мы давали ребёнку сигарету, потому что это точно вредно. От одной сигареты у него, наверное, не будет эмфиземы, но в целом это вредно. Здесь такая же логика. Несмотря на какую-то видимую эффективность, это, к сожалению, не работает так, как бы мы хотели с точки зрения интересов детей».

Самым популярным методов воспитания у современных родителей остаётся применение наставлений и нравоучений. Также они используют ограничения в просмотре телевизора, использовании гаджетов и прогулках.

Дети,Александр Покрышкин,ВЦИОМ,
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