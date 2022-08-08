Психолог рассказал о негативном влиянии телесных наказаний на ребёнка

«Что нам точно сегодня известно про шлепки, подзатыльники и другие варианты телесных наказаний? С одной стороны, они дают видимый результат. Часто ребёнок после этого старается себя вести, какое-то нежелательное поведение может прекращаться. Это как раз является аргументом в пользу их эффективности. Но в долгую перспективу, что тоже очень хорошо известно, есть исследования по этому вопросу, это значительно повышает риски того, что наши отношения [в семье — прим. ГМ] будут от этого страдать, что сам ребёнок будет также прибегать к агрессивному поведению, у него будут разные сложности в построении отношений.