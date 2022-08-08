Врач рассказала, чем нельзя кормить ребенка возрастом до года

Детям возрастом до одного года категорически противопоказаны коровье молоко, яичный белок, малина, мед, сахар и соль. Об этом заявила нутрициолог Иоланта Лангауэр.

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Врач пояснила, что, например, яичный белок может вызвать сильную аллергию. Также есть риск подхватить смертельно опасный для детей сальмонеллез. Ягоды малины специалист также не рекомендовала давать грудным детям, поскольку их организм может не справиться с большим количеством клетчатки, содержащимся в ней. Однако малышу можно давать малиновый сок.

Рецепторы младенца не готовы к употреблению сахара и соли, продолжила Лангауэр, чьи слова приводит News.ru. Помимо этого, сахар является частой причиной ожирения, кариеса, влечет за собой предрасположенность к диабету второго типа, а соль может привести к проблемам с почками, обезвоживанию и отекам.