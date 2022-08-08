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4 минуты назад

Врач рассказала, чем нельзя кормить ребенка возрастом до года

Парламентская газета

Детям возрастом до одного года категорически противопоказаны коровье молоко, яичный белок, малина, мед, сахар и соль. Об этом заявила нутрициолог Иоланта Лангауэр.

Врач рассказала, чем нельзя кормить ребенка возрастом до года
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Врач пояснила, что, например, яичный белок может вызвать сильную аллергию. Также есть риск подхватить смертельно опасный для детей сальмонеллез. Ягоды малины специалист также не рекомендовала давать грудным детям, поскольку их организм может не справиться с большим количеством клетчатки, содержащимся в ней. Однако малышу можно давать малиновый сок.

Рецепторы младенца не готовы к употреблению сахара и соли, продолжила Лангауэр, чьи слова приводит News.ru. Помимо этого, сахар является частой причиной ожирения, кариеса, влечет за собой предрасположенность к диабету второго типа, а соль может привести к проблемам с почками, обезвоживанию и отекам.

Организм младенца в силу несформированной иммунной системы плохо переносит и мед. Содержащаяся в нем бактерия Clostridium botulinum может стать «причиной развития смертельного заболевания — младенческого ботулизма», указала нутрициолог.

Дети,
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