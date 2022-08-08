Психолог объяснила, когда приобщать ребенка к спорту

Спортивный психолог Дарья Блинова рассказала, с какого возраста детей нужно приучать к спорту и как правильно выбрать секцию.

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В разговоре с Pravda.Ru специалист посоветовала родителям прежде всего ознакомиться с секциями, доступными территориально.

Что касается конкретного вида спорта, стоит опираться на интересы и физические данные ребёнка, уточнила психолог. По её словам, он должен получать позитивные эмоции от тренировок.