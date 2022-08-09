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1 час назад

«Сердиться — это нормально»: психолог назвала простой способ, как справиться со злостью ребенка

Вечерняя Москва

Родителям следует сублимировать детскую агрессию при помощи специальных упражнений, а не наказывать ребенка физически. Подобную точку зрения высказала в разговоре с «Вечерней Москвой» детский и семейный психолог и психотерапевт Наталья Наумова.

Психолог назвала простой способ справиться со злостью ребенка
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, определяющую роль в решении проблемы детской агрессии играет воспитание. Взрослым нужно поговорить с ребенком и объяснить, что сердиться — это нормально, но нельзя бить людей и животных.

Психолог назвала несколько простых способов для сублимации детской агрессии.

— Можно дать ребенку побить подушку или боксерскую грушу. Еще один способ (сублимации агрессии — прим. «ВМ»): нужно, чтобы ребенок взял лист бумаги А4 и одной рукой его сжал; а если очень большая агрессия — двумя руками — по листу в каждой. После этого (ребенку следует — прим. «ВМ») сказать другому человеку: «Я на тебя злюсь. Что-то пошло не так». И тогда злость уходит. То есть учим ребенка вот таким простым способом, как можно справиться со злостью, — рассказала эксперт.

Однако порой контролировать всплески агрессии у ребенка может не получаться даже при правильном воспитании и использовании приемов сублимации. Тогда родителям следует обратиться к специалистам.

— Если есть выпады агрессии и родители об этом знают, ребенка необходимо показать психиатру. Тот, в свою очередь, назначит препараты, которые будут помогать ребенку себя регулировать. Потому что не всегда воспитание может здесь справиться. Иногда достаточно работы с психологом, но зачастую требуется помощь невролога и психиатра, а также препараты, которые помогут вовремя «затормозить», — заключила специалист.

Дети,Наталья Наумова,
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