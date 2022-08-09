Психолог назвала простой способ справиться со злостью ребенка

— Можно дать ребенку побить подушку или боксерскую грушу. Еще один способ (сублимации агрессии — прим. «ВМ»): нужно, чтобы ребенок взял лист бумаги А4 и одной рукой его сжал; а если очень большая агрессия — двумя руками — по листу в каждой. После этого (ребенку следует — прим. «ВМ») сказать другому человеку: «Я на тебя злюсь. Что-то пошло не так». И тогда злость уходит. То есть учим ребенка вот таким простым способом, как можно справиться со злостью, — рассказала эксперт.