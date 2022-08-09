«Если школьник в период длительных каникул выпал из учебно-рабочего режима и он давно не интересовался учебой, то стоит постепенно возвращать его к такому графику. Начать можно с расписания. Предложите школьнику наметить цели на ближайший учебный год (от семи до 10 целей будет достаточно). Далее предложите ему запланировать некоторое время для занятий, которые соответствуют поставленным целям, в своем планировщике, смартфоне или календаре. Выполнение задач, соответствующих целям, должно занимать от 40 минут до двух часов в день. Начать вести такой рабоче-учебный календарь стоит за две-три недели до начала учебного года. Это значительно снизит уровень стресса при вхождении обратно в ритм учебного года и улучшит показатели и результаты ребенка в школе», - сказала Хаперская.