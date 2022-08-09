За две-три недели до начала занятий школьникам следует составить список из 7-10 целей и сопутствующих задач на предстоящий учебный год, что поможет без стресса вернуться к процессу обучения после долгих каникул. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший преподаватель кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Хаперская.
«Если школьник в период длительных каникул выпал из учебно-рабочего режима и он давно не интересовался учебой, то стоит постепенно возвращать его к такому графику. Начать можно с расписания. Предложите школьнику наметить цели на ближайший учебный год (от семи до 10 целей будет достаточно). Далее предложите ему запланировать некоторое время для занятий, которые соответствуют поставленным целям, в своем планировщике, смартфоне или календаре. Выполнение задач, соответствующих целям, должно занимать от 40 минут до двух часов в день. Начать вести такой рабоче-учебный календарь стоит за две-три недели до начала учебного года. Это значительно снизит уровень стресса при вхождении обратно в ритм учебного года и улучшит показатели и результаты ребенка в школе», - сказала Хаперская.
По ее словам, желательно фиксировать четкое время выполнение поставленных задач. «Например, «вторник с 12:00 до 13:00 - смотрю научно-популярный вебинар по физике и делаю небольшой конспект» и тому подобное», - пояснила специалист. Психолог также объяснила, что перед началом учебного года специально штудировать учебники для повторения прошлогодней программы не стоит.
«Вы заметите сами, что выполнение первого шага (составление еженедельного плана-расписания с включением целевых задач) закономерно повлечет за собой возвращение к некоторым ключевым точкам учебного процесса за прошлый год. То есть, собственно, когда ребенок наметит цели на новый учебный год, ему станет понятно, с чего стоит начинать и к чему, может быть, стоит вернуться (что повторить и вспомнить)», - заключила Хаперская.