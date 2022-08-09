Собрать ребенка в школу: полный список вещей и полезные советы родителям

Для первоклассника поход в школу – настоящий праздник, но для родителей он может обернуться стрессом. Им нужно собрать ребенка в школу, купить все самое необходимо и не потратить на это все семейные сбережения. Чтобы родителям было проще пережить подготовку к школе, существуют специальные списки того, что нужно собрать первоклассникам и тем, кто учится в младшей школе.

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Список канцелярии в школу

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В младшей школе важно купить ребенку как можно больше разнообразной канцелярии, которая будет подходить именно ему. Купите простые карандаши и ручки в количестве около 15 штук и порционно выдавайте ребенку. Лучше по 2-3, чтобы у него была запасная канцелярия. Также не стоит забывать про цветные карандаши – здесь их количество зависит от потребностей вашего ребенка. Если он любит рисовать, есть смысл купить ему большую упаковку, а если нет, то начните с небольшой палитры из 7 штук – основных цветов. Для карандашей понадобится ластик и точилка. Эксперты советуют не брать отдельные наборы канцелярии, которые продаются во многих магазинах. Там может не быть нужных вашему ребенку предметов. Кроме того, их качество будет не на высшем уровне.

Следующим по важности предметом идут тетради в косую линейку, которые используют в начальной школе. Для математики и других предметов нужно купить тетради в крупную клетку. И тех, и других покупайте не больше десяти штук. К ним возьмите специальные обложки для тетрадей. Они выручают, если ваш ребенок любит поесть или попить во время выполнения домашних заданий. Кроме того, с обложками тетради будут выглядеть гораздо опрятнее. Обложки для учебников имеет смысл купить только после того, как вы получите их в школе. Так вы будете точно знать их размер и не ошибетесь. Дополнительно можно купить папку для тетрадей, чтобы на пачкались обложки, но это уже можно оставить на усмотрение родителей.

Дополнительную канцелярию нужно купить для ИЗО и технологии (труда):

Альбом для рисования

Цветная бумага и картон

Ножницы с закругленными концами

Гуашь

Клей-карандаш

Упаковка пластилина

Как выбрать рюкзак для школьника

С большой проблемой родители при подготовке к школе сталкиваются при выборе рюкзака. Дело в том, что их предпочтения часто отличаются от вкуса ребенка, что становится предметом спора. Эксперты дают общие рекомендации для рюкзаков и, так как младшим школьникам приходится носить довольно много учебников, и он не должен навредить.

Так, рюкзак должен плотно прилегать к спине ребенка. В идеале нужно купить ортопедический, так как он будет фиксировать правильное положение спины. У него должен был твердый каркас, который не деформируется, если положить туда что-то. Также он не должен быть тяжелым сам по себе, так как школьнику придется сталкиваться с серьезной нагрузкой при носке учебников и тетрадей, вес рюкзака без учебников должен не превышать 700 граммов. Поэтому не стоит выбирать ранцы с тяжелой фурнитурой, а вот большое количество различных карманов подойдет идеально – это приучит школьника к порядку.

Выбирайте рюкзак так, чтобы он был не шире, чем плечи ребенка, а снизу находился не ниже его талии, этот параметр можно регулировать самостоятельно, а также менять со временем роста ребенка. Лямки должны быть от 4 до 7 сантиметров в ширину.

Идеальным решением будет рюкзак со светоотражающими элементами. Они обезопасят передвижение ребенка, если вы планируете отправлять его в школу одного.

Школьная форма и обувь

Как правило, на сайте школы есть Устав, в котором прописаны параметры для школьной формы. Так, она может быть единого цвета. У девочек – определенная длина юбок. Как правило, школьная форма состоит из пиджака, жилета, юбки и брюк. Не забудьте купить несколько рубашек и блузок, чтобы ваш ребенок мог их менять.

Эксперты рекомендуют закупить 2-4 комплекта школьной формы, если она едина для всей школы, все зависит от того, насколько аккуратен ваш ребенок. Однако, чтобы не ездить по магазинам посреди года, лучше подумать об этом заранее. Также можно купить один парадный комплект, который пригодится на

первое сентября, торжественные линейки и мероприятия.

Если формы в школе нет и выбор свободный, старайтесь покупать то, в чем ребенку будет комфортно. При этом, не стоит выбирать яркую одежду с кричащими надписями. Нужно приучать младшеклассника к строгой школьной форме.

Для ребенка нужно несколько комплектов одежды. Таким образом, вам понадобится:

2-4 комплекта школьной формы на год

5 рубашек и блузок, по одной в неделю

2-3 пары сменной обуви

Для девочек: резинки и заколки для волос, чтобы их можно было комбинировать

Колготки и носки на каждый день

При выборе обуви в приоритет нужно ставить удобство, но не стоит совсем не обращать внимания на внешний вид, поэтому лучше найти золотую середину. Старайтесь брать ту обувь, которая подойдет подо все. Это могут быть балетки, кеды, лоферы, но важно, чтобы ребенок комфортно себя в них чувствовал. Даже кеды могут хорошо сочетаться с классической школьной формой, если они не запрещены уставом школы. Для малышей лучше всего подойдут кеды или кроссовки на липучке, потому что завязывание шнурков может затянуться надолго. Особенно, если они будут постоянно развязываться.

Физкультурная форма

Как правило, в школах также есть определенные нормы для физкультурной формы. Чаще всего она состоит из белой футболки без надписей и принтов, а также черных шорт, девочкам подойдут лосины. Если выбор физкультурной формы свободный, то здесь можете дать фантазии вашего ребенка разгуляться, пусть выбирает то, что нравится ему. Однако стоит помнить, что лучше выбирать спортивную одежду из натуральных материалов. Например, футболку лучше выбирать из 100% хлопка. Кроссовки также могут быть любые, но важно, чтобы их подошва не скользила на резиновом покрытии. Уточните у продавцов-консультантов в магазине, какая обувь подойдет для спортивного зала в школе и выбирайте из предложенного ассортимента.

Некоторые школы в теплую погоду предлагают детям занятия на воздухе. Если у школы есть спортивная площадка, то стоит посмотреть спортивный костюм и кроссовки под такое покрытие. Спортивный костюм лучше всего брать тот, который состоит из толстовки и спортивных штанов.

Также во многих школах есть бассейны и лыжные трассы, прилегающие к территориям. Узнайте дополнительно, бывают ли такие занятия у вас. Если да, то младшему школьнику потребуется дополнительная экипировка для этих занятий, а это – уже более серьезное распределение бюджета.

Дополнительные покупки

Выше был представлен список всего того, что точно пригодится первокласснику или ученику младшей школы во время учебного года. Однако не стоит забывать о том, что у вашего ребенка могут появиться дополнительные увлечения, которые тоже требуют затрат. Например, если ваш малыш захочет заниматься дополнительно спортивными занятиями, возможно, вам придется купить еще одну спортивную форму и нужный инвентарь. Если ребенок планирует учить второй язык, то учебники вам тоже придется докупать. Для рисования и прочих активностей потребуется гораздо больше канцелярии.