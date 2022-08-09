Космос – близко: паблик-ток в книжном клубе VEGAS Кунцево

13 августа в 15:00 Книжный клуб VEGAS Кунцево совместно с издательством АСТ продолжат серию познавательных встреч с современными авторами. Всех юных участников ждут подарки от организаторов.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Очередной паблик-ток «Космос. Будь в теме!» проведет Денис Прудник — основатель проекта «мыверимвкосмос.рф». Выпускник и аспирант Московского авиационного института по специальности «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов», дважды стипендиат Президента РФ, стипендиат Правительства РФ. Победитель всероссийского инженерного конкурса молодых специалистов «Будущее авиации». Председатель молодежного совета Русского космического общества, участник отбора в отряд космонавтов, популяризатор науки. Автор TikTok-канала Spaceabout.

Денис расскажет о том, что нужно делать, чтобы пройти тестовый отбор и даже полететь в космос. Гости узнают, что же такое космонавтика, как физики и инженеры изобретают и строят ракеты, что такое полезная нагрузка, и какой она может быть — эксперт ответит на все вопросы маленьких искателей и их родителей. Космос станет намного ближе!

Семейные паблик-токи — новый формат досуга для детей и взрослых. Во время встречи с экспертами из разных областей дети и их родители узнают много нового и интересного, а благодаря легкой и увлекательной подаче юные гости не скучают, а совсем наоборот — участвуют в интерактивах и задают множество волнующих вопросов спикеру.

Следующая встреча Книжного клуба «Рекорды искусства. Лекция и творческий мастер-класс для детей» пройдет 20 августа в 15:00.