Новый сборник премьер от «СОЮЗКИНОМУЛЬТ»

Сборник рассчитан на семейную аудиторию, которая сможет не только первой увидеть приключения любимых героев, но и получить полезные навыки и знания. Так, например, серия «Простоквашино» «Золотая карта», созданная при поддержке Минфина России в игровой форме расскажет об азах финансовой грамотности.

В новом выпуске Шарик так увлечётся кредитной картой, что забудет о возврате займа. На помощь незадачливому герою придут практичный кот Матроскин и другие жители знаменитой деревни. В «Ну, погоди! Каникулы» Волк окажется как две капли воды похож на знаменитого артиста, и сам ненадолго станет суперзвездой. Детективам Чинку и Софи из «Тайн Медовой Долины» придётся искать пропавшие конфеты и спасать праздник сладкоежек. Монсики Рей и Блюм позавидуют друг другу и поспорят, чья работа сложнее, а компания «Еноток» захочет найти морской ракушке самое лучшее применение. У Бо из «Оранжевой коровы» появится новая игрушка — огромный надувной динозавр, вот только найти для него место в доме так, чтобы он никому не мешал, окажется непростой задачей. А Миша из «Чуч-Мяуча» превратится в змею из-за неосторожно загаданного желания Маруси.