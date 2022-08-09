Новый сборник премьер от «СОЮЗКИНОМУЛЬТ»

Прокат анимационного альманаха стартует 18 августа.
Новый сборник премьер от «Союзмультфильма» и киностудии «Централ Партнершип» под названием «СОЮЗКИНОМУЛЬТ. Выпуск №2 Простоквашино и все-все-все» выйдет на экраны российских кинотеатров 18 августа.
50-минутный анимационный альманах представит новые эпизоды популярных мультсериалов киностудии: «Простоквашино», «Ну, погоди! Каникулы», «Оранжевая корова», «Енотки», «Монсики», «Чуч-Мяуч» и «Тайны Медовой Долины».
Сборник рассчитан на семейную аудиторию, которая сможет не только первой увидеть приключения любимых героев, но и получить полезные навыки и знания. Так, например, серия «Простоквашино» «Золотая карта», созданная при поддержке Минфина России в игровой форме расскажет об азах финансовой грамотности.
В новом выпуске Шарик так увлечётся кредитной картой, что забудет о возврате займа. На помощь незадачливому герою придут практичный кот Матроскин и другие жители знаменитой деревни. В «Ну, погоди! Каникулы» Волк окажется как две капли воды похож на знаменитого артиста, и сам ненадолго станет суперзвездой. Детективам Чинку и Софи из «Тайн Медовой Долины» придётся искать пропавшие конфеты и спасать праздник сладкоежек. Монсики Рей и Блюм позавидуют друг другу и поспорят, чья работа сложнее, а компания «Еноток» захочет найти морской ракушке самое лучшее применение. У Бо из «Оранжевой коровы» появится новая игрушка — огромный надувной динозавр, вот только найти для него место в доме так, чтобы он никому не мешал, окажется непростой задачей. А Миша из «Чуч-Мяуча» превратится в змею из-за неосторожно загаданного желания Маруси.
В перерывах между сериями зрителей ждут интерактивные видеоролики и задания с любимыми героями.