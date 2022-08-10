Психолог перечислила основные ошибки в воспитании детей

Основные наиболее частые и сложные ошибки в воспитании детей «Мосленте» перечислила психолог Юлия Никас. Первое, о чем, по словам специалиста, забывают родители при воспитании свои чад — личный пример.

Фото: Мослента Мослента

«Сколько бы мы ни требовали от детей определенного поведения, важно помнить, что мы живой пример перед их глазами. Можно ежедневно говорить, что воровать плохо. Но если пару раз не вернуть лишнюю сдачу, порадовавшись "прибыли", у вашего ребенка сформируется и закрепится неприемлемое поведение»,

— рассказала собеседница.

Кроме того, сравнение ребенка с другими детьми также не приводит к позитивному результату. Лучше сравнивать своего малыша с ним прошлым, и говорить, что у него стало лучше получаться, посоветовала эксперт.

Еще одной ошибкой Никас назвала неумение активно слушать. По ее словам, взрослые часто делают вид, что слушают «болтовню» ребенка, листая при этом новости на телефоне. А между тем, активное слушание помогает получить ответы на многие вопросы и глубже понять своего малыша. Достаточно 20 минут в день полноценного взаимодействия, чтобы ребенок чувствовал удовлетворение от качественного внимания.

«Родители, которые в детстве отказались от своих желаний или предали мечту, нередко пытаются воплотить упущенное через ребенка. Заставить его пойти учиться туда, куда сами хотели, выступать на сцене, заниматься определенным видом спорта и тому подобное. Давление вызывает только противодействие. Важно помнить: ваш малыш — это не вы, у него свои таланты и желания, уважайте их»,

— заявила психолог.

Среди других наиболее частных ошибок в воспитании она назвала жесткие требования и наказания. Физические наказания, по словам специалиста, не приводят к желаемому результату, а только озлобляют и ослабляют ребенка. В этом случае он всю жизнь будет стремиться вырваться из-под родительского гнета, чтобы разом нарушить все требования.