Как справиться с ощущением ошибки при воспитании детей

Быть родителем непросто. Причем на разных этапах непросто по-разному. И если в первые дни и месяцы речь идет скорее о недосыпе, то с годами на первый план выходит воспитание подрастающего поколения. Нельзя исключить ошибок в воспитании детей, но, как рассказала журналу «Слово и Дело» психолог, сказкотерапевт Дарья Дугенцова, все можно исправить. Даже если прошли уже годы — а то и десятилетия.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Ощущение сделанной ошибки в воспитании ребенка может настигнуть любого родителя и грызть его бесконечно долго. Вполне возможны случаи, когда, раз накричав на еще не умеющего говорить малыша, родитель в каждой истерике подростка начинает видеть отголоски давно отгремевшего скандала.

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Еще хуже, когда речь идет уже не о ребенке, а о молодом человеке, окончившем школу, а то и создавшем собственную семью. Может показаться, что в этом случае уже поздно пытаться разобраться в старом, закапсулировавшемся конфликте, и придется весь остаток жизни ходить со шрамом на сердце.

С таким подходом категорически не согласна психолог Дарья Дугенцова. В беседе с корреспондентом «Слово и Дело» она объяснила, что никогда не поздно исправлять старые ошибки.

Слово и Дело

«Все всегда можно исправить. Не бывает такого, что человеку исполнилось, условно, 18 лет, и с ним больше ничего невозможно сделать. В 99 можно спокойно заниматься своей психикой. Все зависит от желания человека и его второй половины, либо ребенка. Если думаешь, что неправильно воспитал, и ребенку уже 20 лет, то это не значит, что отношения потеряны, родительство было ужасным и так далее. Мы остаемся родителями и остаемся также детьми своих родителей. Этот фактор никуда не уходит. Поэтому всегда можно признать свои ошибки, поговорить и потом, если нужно, обратиться к психологу», — рассказала она.

Дарья Дугенцова отметила, что помощь специалиста может потребоваться в сложных ситуациях, например, когда одна сторона не слышит другую. Психолог поможет выйти на принятие ситуации и наладить осознанный, конструктивный диалог. Причем не обязательно сразу идти на сеансы вместе с ребенком. Для начала бывает полезно разобраться в себе.

«Когда человек начинает ходить к психологу и изучать себя, он потом начинает понимать множество факторов о своей второй половине, о своих детях, родителях. Это позитивно влияет на жизнь человека. По моим личным наблюдениям, к детским психологам обращаются, когда уже прошли личностную терапию. Такие люди начинают понимать, что воспитывать можно и по-другому».

Слово и Дело

При этом эксперт отмечает, что начать всегда можно самостоятельно. Иногда для улучшения обстановки достаточно просто извиниться. Хотя не все на это готовы. Дугенцова подчеркивает, что взрослые зачастую думают, будто извиняться перед детьми некорректно. Но если их спросить, откуда взялась такая уверенность, они не могут ответить на этот вопрос. Тем не менее, принесенные извинения сами по себе способны улучшить эмоциональный климат в семье. И не так важно, сколько времени прошло с момента инцидента, за который нужно попросить прощения.

«Родители всегда могут подойти к ребенку. Не кланяться в ноги, а просто сказать: "Дорогой, я сегодня на тебя накричала, у меня было плохое настроение". Сначала мы проговариваем ситуацию, что нас волнует. Потом говорим, почему мы так поступили, и затем констатируем, как мы чувствуем себя сейчас, описываем свои эмоции. Потом нужно обязательно выслушать, что скажет ребенок. Он может даже заявить, что вообще не помнит об этом. Но от самого факта, что вы извинились, вам становится легче», — пояснила психолог.