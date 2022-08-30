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2 часа назад

Питание в школе: кому положено бесплатно и как получить

Катерина Саломе

В соответствии с федеральным законодательством бесплатное питание в школе должно предоставляться всем ученикам 1-4 классов, пишет kp.ru. Рассказываем более подробно об этом правиле и о том, какие еще категории детей могут получать льготные обеды или завтраки в общеобразовательных учреждениях.

Питание в школе: кому положено бесплатно и как получить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Каким детям положено бесплатное питание в школе

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Бесплатное питание для школьников, учащихся в младших классах, предоставляется по закону №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в который 1 марта 2020 года были внесены изменения. По действующим поправкам, все дети с первого по четвертый класс должны получать горячее блюдо как минимум раз в день. Это может как суп на обед, так и каша на завтрак. Чем будут кормить детей, школы определяют согласно рекомендациям врачей. Деньги на питание выделяются из бюджетов разных уровней.

Кроме того, в школах бесплатно кормят детей с ограниченными возможностями здоровья, а также школьников из малоимущих семей. Таким учащимся полагается бесплатное двухразовое питание. Дети с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся дома, должны получать сухой паек.

РИА Новости

Как получить бесплатное питание

Чтобы ребенок, который учится в начальной школе, получал бесплатное горячее питание, его родителям не нужно подавать какое-либо заявление. Эта услуга предоставляется по умолчанию, пояснил кандидат юридических наук Дмитрий Карпухин. Однако родители могут сообщить школе данные о состоянии здоровья своего ребенка, чтобы меню было сформировано с учетом этих сведений. Данные могут быть переданы как в бумажном, так и в электронном виде. Это могут быть, например, справки от врачей или результаты анализов на аллергию.

Если же нужно оформить бесплатное двухразовое питание для детей с ограниченными возможностями здоровья или для детей из малоимущих семей, их родителям понадобится собрать пакет документов:

  • свидетельство о рождении и СНИЛС;
  • справки, подтверждающие инвалидность;
  • документы о доходах семьи, подтверждающие ее статус как малоимущей.

Эти материалы нужно будет приложить к заявлению, которое необходимо подать в городской орган соцзащиты. В Москве направить такое заявление местным властям можно через сайт mos.ru.

В случае положительного решения чиновники выдадут родителям справку о необходимости бесплатного питания для ребенка. Ее нужно будет отнести классному руководителю.

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