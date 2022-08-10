Терапевт объяснил, что делать, если ребенок случайно проглотил деталь игрушки

Попадание инородного тела — распространенный вид бытовых происшествий, по статистике, в 95-98% случаев это происходит у детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Инородные тела, попавшие в просвет дыхательных путей, могут привести к тяжелому удушью, угрожающему жизни пострадавшего. Как оказать экстренную помощь до приезда врачей, читайте в нашей новости.

Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал в своем Telegram-канале о том, как помочь ребенку с инородным телом в носу или дыхательных путях.

Если малыш засунул деталь игрушки в нос, то необходимо плотно приложить губы ко рту ребенка, одним пальцем надавить на свободную ноздрю и «выдуйте» инородное тело. Если ребенок проглотил часть игрушки, то ни в коем случае нельзя давать ему твердую пищу.

Не пытайтесь достать ее пинцетом, руками или магнитом, не ставьте клизму и не давайте слабительные препараты. Стоит понаблюдать за ребенком, если нет признаков для беспокойства — игрушка благополучно выйдет естественным путем.

— Олег Абакумов, врач-терапевт.