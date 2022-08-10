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53 минуты назад

Терапевт объяснил, что делать, если ребенок случайно проглотил деталь игрушки

Letidor.ru

Попадание инородного тела — распространенный вид бытовых происшествий, по статистике, в 95-98% случаев это происходит у детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Инородные тела, попавшие в просвет дыхательных путей, могут привести к тяжелому удушью, угрожающему жизни пострадавшего. Как оказать экстренную помощь до приезда врачей, читайте в нашей новости.

Терапевт объяснил, что делать, если ребенок случайно проглотил деталь игрушки
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал в своем Telegram-канале о том, как помочь ребенку с инородным телом в носу или дыхательных путях.

Если малыш засунул деталь игрушки в нос, то необходимо плотно приложить губы ко рту ребенка, одним пальцем надавить на свободную ноздрю и «выдуйте» инородное тело. Если ребенок проглотил часть игрушки, то ни в коем случае нельзя давать ему твердую пищу.

Не пытайтесь достать ее пинцетом, руками или магнитом, не ставьте клизму и не давайте слабительные препараты. Стоит понаблюдать за ребенком, если нет признаков для беспокойства — игрушка благополучно выйдет естественным путем.

— Олег Абакумов, врач-терапевт.

Если ситуация опасная — игрушка сразу даст о себе знать, у ребенка начнется рвота или диарея, в этом случае необходимо как можно быстрее обратиться за экстренной медицинской помощью.

Дети,Олег Абакумов,
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