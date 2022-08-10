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1 час назад

Осторожно, школа: психолог рассказала, когда ребенка можно отдавать на новые кружки и секции

Don24.ru

Ростовская область, 10 августа 2022. DON24.RU. Посещение новых для ребенка кружков и секций лучше начать в августе или перенести на октябрь. Почему не стоит совмещать старт учебы в школе и начало дополнительных занятий, информационному агентству «ДОН 24» рассказала семейный психолог Наталья Бажан.

Психолог рассказала, когда отдавать детей на новые кружки
Фото: Don24.ruDon24.ru

«Постарайтесь начать дополнительные занятия уже в августе. Это изменение режима поможет настроиться на рабочий лад. Или перенесите начало кружков и секций на конец сентября – начало октября, чтобы ученик успел адаптироваться к школе», – рекомендовала эксперт.

Она пояснила, что для многих детей сентябрь – очень сложный месяц. Им сложно адаптироваться к школьному режиму и заставить себя каждый день учить уроки. Необходимость в это же время привыкать к новому преподавателю и его требованиям может усилить стресс. Подробнее о подготовке ребенка к учебному году можно прочитать здесь.

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