Близорукость, амблиопия: как спасти зрение школьника

Зрительная система школьников в течение учебного года подвергается очень серьезной нагрузке. Детский офтальмолог Елена Павлова, работающая в центре микрохирургии глаза «Я вижу», рассказала «ФедералПресс» о том, как подготовить зрение ребенка к школе.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Глаза напрягаются не только во время классных занятий и приготовления домашних заданий, но и из-за многочасового сидения с гаджетами, которые являются лучшими друзьями современных детей. От непривычных нагрузок обостряются так называемые «скрытые проблемы», о которых родители могли даже не подозревать, которые, в конце концов, перерастают в заболевания: близорукость, амблиопию, спазм аккомодации.

Чтобы избежать неприятных последствий, Елена Павлова посоветовала постепенно снижать продолжительность контакта ребенка с гаджетами и телефоном. По ее словам, результат не заставит себя ждать и в первые школьные дни глаза школьника будут переутомляться гораздо меньше.

Врач отметила, что важно следить за режимом дня ребенка. Речь идет в том числе о ранних подъемах в одно и то же время. Нервная система скорее адаптируется к стрессовому режиму первых школьных дней и нагрузка на глаза также будет ниже.

«Подготовьте рабочее место школьника – проверьте, что настольная лампа располагается с левой стороны, ортопедический стул оснащен жесткой спинкой, а подставка для книг и учебников стоит на расстоянии 40 см от глаз. В противном случае будет страдать цилиарная мышца глаза, которая отвечает за фокусировку изображения, и как следствие, будет развиваться близорукость», – сказала Павлова.

Впереди еще 2 недели лета, сентябрь тоже обычно теплый и располагает к активностям на свежем воздухе. Эксперт отметила, что прогулки и спортивные игры после уроков отлично расслабляют нервную систему и зрительный нерв в том числе.