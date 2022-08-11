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47 минут назад

Педиатр объяснил, почему опасно не лечить конъюнктивит

Letidor.ru

Конъюнктивит у ребенка — воспаление слизистой оболочки глаза. Имеет вирусную и инфекционную природу. Характеризуется покраснением конъюнктивы, гнойниками, слезотечением, зудом. У детей в возрасте до 4 лет данное заболевание встречается в 30% случаев. Что будет, если не лечить конъюнктивит, читайте в нашей новости.

Педиатр объяснил, почему опасно не лечить конъюнктивит
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

У новорожденных часто встречается такая проблема, как закупорка слезного канала, симптоматика схожа с конъюнктивитом, рассказал на платформе «Яндекс Дзен» врач-педиатр, доктор медицинских наук Андрей Продеус. Лечить заболевание необходимо только под контролем медиков, после определения типа конъюнктивита, специалист назначит специфическое лечение, так как для малышей список разрешенных препаратов очень ограничен.

"Важно как можно раньше начать лечение, чтобы избежать развития осложнений. Серьезные повреждения угрожают не только роговице (что может привести к потере зрения), но и здоровью малыша в целом — при развитии вирусной инфекции",

— Андрей Продеус.

Педиатр отметил, что лечение заболевания народными методами, например, примочки из крепкого чая могут только усугубить состояние.

Ранее «Летидор» писал о том, что педиатр объяснила, можно ли детям пить антигистаминные препараты.

Дети,Андрей Продеус,
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