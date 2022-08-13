Психолог: Хорошим родителем не рождаются, этому учатся всю жизнь

Каждому жителю Пензенской области, имеющему ребенка-подростка, известно, как трудно порой бывает наладить контакт с собственной дочерью или сыном. Секреты общения двух поколений раскрыла семейный психолог и гештальт-терапевт Ирина Жарова.

Фото: penzainform.ru penzainform.ru

- Многие подростки стараются выделиться внешне: красят волосы в яркие цвета, делают татуировки и пирсинг. Нужно ли запрещать это делать?

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- Для родителей важно не быть устаревшими. Наши дети непохожи на нас, но следует понимать: когда ребенок демонстрирует свое чувство взрослости вот такими способами - это проявление его внешней свободы. А вот мудрый родитель должен помогать ребенку переводить его в проявление внутренней свободы. Как? Повышать у него осознанность вопросами: «А для чего ты это делаешь? Что ты хочешь показать? Что ты хочешь через эту татуировку донести до своих сверстников?» Или: «Что ты не можешь сделать без татуировки? Что у тебя не получается без такого яркого цвета волос?» И такие вопросы, адресованные к глубинному «я», позволяют разрешить проблему на стадии ответов на них. Ребенок говорит: «А может, мне и правда не нужна татуировка? Может, мне и пирсинг не нужен? Мама правильно спрашивает: неужели я не могу по-другому привлечь внимание?»

И тогда сразу предлагается альтернативное поведение. «Как ты можешь другими способами привлечь внимание? Смотри, у такого-то победы, он спортсмен. А такой-то ребенка вытащил из пожара. А вот этот принимает участие в волонтерских движениях. Посмотри, сколько еще способов проявить себя в этом мире!»

И это помогает ребенку начать задумываться о себе и начать анализировать собственное поведение. Один дает свою мудрость, другой ее берет, потому что она полезна.

- Что делать, если ребенок замыкается?

- Задаться вопросом: что такого в атмосфере семьи, из-за чего ребенок не хочет идти на контакт? Общение - это единственный инструмент, который позволяет выстроить отношения с подростком на личном примере и искреннем интересе к тому, что с ним происходит.

К сожалению, зачастую родители игнорируют проявления взрослости ребенка, проламывая его границы, не учитывая его пожеланий. Поэтому нужно подумать: а что у нас такого, что ребенок закрывается от этого?

- Многие родители бросаются решать проблемы ребенка, хотя он желает справиться сам. Как отследить эту грань?

- Подростковый возраст ставит и перед родителем, и подростком ряд задач. Одна из них - найти свое социальное мнение. Кто-то говорит: «Надо вот так». У подростка есть свое мнение. Да, оно будет меняться, но оно уже есть. Это очень важный пласт в формировании личности.

Вторая задача - научиться общаться со сверстниками. Не всегда ближайшее окружение является благополучным, и ребенку приходится преодолевать это.

Еще одна задача, которую ставит природа, - научиться выстраивать отношения подростка со старшими, которые предполагают почитание и уважение. Это очень сложный момент, который связан с формированием свободы личности.

Поэтому нужно понимать: даже если вашего ребенка штормит от смены настроения, ничего страшного не происходит. Это нормально. Подростковый возраст связан с бурями, натисками, потерями. И хорошо бы родителям это понимать. Ребенок с 10 до 16 лет не должен вести себя тише воды, ниже травы. Иначе возраст смещается на более поздние сроки, и в 20 лет человек начинает вести себя как 12-летний. А в 20 лет падения могут быть более сильными, а последствия - более глубокими. Так что всему свое время. Наша задача - помочь осознать ребенку, что с ним происходит. Атмосфера принятия приводит к тому, что ребенок начинает открываться.

- Для подростков и родителей, особенно девочек, особенно тяжел вопрос взаимоотношения полов. Нужно ли самому начинать разговор о сексе или ждать, когда он спросит?

- Профилактика лучше, чем лечение. Ребенок взрослеет, у него появляется интерес к собственному телу, а знаний нет, и он должен откуда-то их получить. Сегодня мнение родителей учитывается меньше, потому что есть доступ к огромному количеству информации, в том числе к профессиональным мнениям. Тем не менее родители могут предложить ребенку поговорить на тему его взросления.

«Что ты думаешь о любви? А о том, что люди сначала встречаются, а потом начинают делать это более близко?» Наш инструмент - вопросы, они помогают понять, что для ребенка актуально.

Также есть возможность смотреть вместе фильмы или обсуждать прочитанные книги, чтобы коснуться важных тем.

Еще один способ - это специалисты. Можно прикрикнуть, мол, прекрати думать об этом! А у ребенка гормоны, у него здоровый интерес к жизни, к противоположному полу. И нельзя вытеснять эти вопросы. Направлять и потихоньку приоткрывать, чтобы он понял: от вас он тоже может получить информацию. В противном случае он будет получать ее из других источников.

Кроме того, существуют всевозможные секции, в которых педагоги и тренеры умеют донести до ребенка нужную информацию.

- Родители часто не приемлют выбор своих детей вплоть до прямого запрета встречаться. Как грамотно вести себя, если партнер явно не подходит сыну или дочери по серьезным критериям?

- Да, родители могут видеть, что партнер неподходящий. Но, запрещая, мы перекрываем возможность проявляться личности и прерываем процесс обучения, который проходит дочь или сын. Ребенок учится жить, он должен научиться выбирать себе партнера. И если запретить, то случится парадокс: в следующий раз он выберет такого же, потому что урок не усвоен.

А вот если мы говорим: «Доченька, а чем же он тебе так понравился? А ты заметила, что он в твоем присутствии матерится? Тебе это приятно? А ты заметила, что он приходит и то-то и то-то делает?» А дочь задумывается, потому что она этого не замечала.

Мы помогаем анализировать отношения, увидеть то, что подросток не видит, и сделать собственный вывод, подходит ли ему этот человек. Мы не можем прожить за детей жизнь. Наша задача - потихоньку передавать их жизнь в собственные руки вместе с ответственностью. Если мама научит дочку, она в следующий раз присмотрится, ее это человек или не ее.

Учтите, что обращать внимание нужно только на факты, избегая оценочного суждения - оно является признаком детского, незрелого мышления. Наша задача - научить ребенка размышлять и делать правильные выводы. Поэтому мы не даем оценок, мы говорим: «Посмотри, может быть, это не твой человек».

- Перед подростком часто встает вопрос денег, иногда неразрешимый. Он зависит от родителей, но у него уже есть потребности. Как грамотно выстроить финансовые отношения с ребенком?

- Деньги - атрибут взрослой жизни, связанный с ответственностью. Мы вводим деньги в жизнь подростков, но есть несколько правил. Если дали - никогда не отнимайте обратно. Если понимаете, что он еще не научился ими пользоваться, надо передоговориться. Например, объяснить: пока ты еще не умеешь пользоваться деньгами, поэтому мы решили сократить суммы.

Иногда родители позволяют ребенку заработать, в этом нет абсолютно ничего плохого. Ребенок начинает понимать цену денег, у него формируется норма: хочешь денег - иди работай.

Главное, чтобы не было подмены любви деньгами. Уровень жизни никогда не сможет подменить ее качество.

- Подросткам довольно скоро предстоит сделать выбор в профессиональной жизни. Как помочь раскрыться потенциалу, чтобы не было такого, чтобы он поступил туда, куда велят мама или папа, и в конце концов понял, что это не его?

- Есть много родительских ошибок. Одна из них - считать, что к 12 годам ребенок точно знает, кем он хочет быть. На самом деле очень маленький процент подростков понимает это. У ребенка есть ряд задатков, на один из которых надо делать ставку, сделать его самым важным, а остальные - фоном. Иногда это удается в 20, а то и в 30 лет. Все задатки проявляются с детства, и задача родителей - смотреть, в чем склонность ребенка, и взращивать ее.

Еще один способ - тестирование на профориентацию. Оно позволит выявить наиболее сильные черты характера, склонности, особенности мышления, личностные черты.

Еще одна ошибка многих родителей в том, что они относятся к выбору профессии как единственной в жизни, так было лет 15-20 назад. Время изменилось. Человек за свою жизнь может сменить несколько профессий. Поэтому не нужно делать выбор профессии сверхзадачей - это огромная ответственность, которую подросток может не вытянуть. Поэтому нужно внушить: ошибка в выборе профессии не самая страшная, можно перейти на другую специальность. Всегда есть возможность пойти другой дорогой и найти себя.

- Многие родители считают, что в кружковой работе ребенок должен попробовать как можно больше, чтобы стать разносторонним. Другие же считают, надо выбрать что-то одно и этим заниматься. Кто прав?

- Это очень индивидуально. Но нужно помнить, что в каждом кружке развиваются те или иные способности. Иногда хождение по кружкам не нравится родителям, и они говорят: «Выбери что-то одно и ходи туда!» А он не может выбрать. Он ищет себя, примеряет все. Помогайте ему вопросами: «Чему ты сегодня научился? Что было интересного?» Подобные вопросы дают ребенку почву под ногами.

- Если ребенок слишком бурно проявляет эмоции, как родителям грамотно себя вести? Взрослые тоже люди, и когда им грубят и хамят, они защищаются. Как объяснить, что нужно контролировать порывы?

- Родителям самим надо задуматься над своими эмоциями. Ведь у ребенка это может быть как проявление темперамента, так и манипуляционные действия. Наша задача - научить обращаться с эмоциями либо самостоятельно, либо, если это невозможно, искать специалиста или просто того, кто обладает мудростью.

Эмоции мы не выбираем, они помогают сориентироваться в мире. Но если мы не будем никак на них влиять, мы переругаемся со всем обществом и будем не приняты им. Есть понятие «эмоциональный интеллект». Задача - начать познавать эмоции и далее влиять на них. Можно на маленьком раздражении так себя накрутить и сделать из мухи слона, что оно перейдет в ненависть. А можно не допустить этого еще на начальном уровне.

- Что делать с информационной зависимостью подростка?

- Не впадать в крайности. Перед ребенком нужно открывать живую жизнь таким образом, чтобы у него не было подробности зря бегать в информационное пространство. Он может там что-то брать, чтобы здесь делать жизнь глубже, интереснее, эффективнее.

Если ребенку запрещают интернет и не предлагают ничего другого, он будет проявлять альтернативное поведение, он будет обманывать. Запрещаешь - предлагай. Иначе пойдет речь о подавлении личности, о нарушении ощущения свободы. А это чревато дальнейшими отклонениями в поведении.

- Как выстраивать отношения с подростком, если появился второй ребенок и внимание родителей переключено на малыша?

- Предоставить возможность альтернативного поведения. «Ты первенец, ты очень важен в нашей жизни, а сейчас еще и очень полезен - ты мой друг и помощник». Мы вручаем ему эти полномочия, и он не будет считать себя лишним. Сохранить баланс поддерживающими фразами, разговорами наедине, благодарностью за то, что он есть в вашей жизни. Ему будет легче перейти от детского эгоизма в альтруистическую форму общения, творческую и созидательную.

- Последний вопрос: кто такой хороший родитель?