Психолог рассказал, какой тренд в соцсетях калечит психику детей

Тренд в соцсети TikTok, в котором родители снимают видеоролики с пугающим детей призраком, можно назвать психологическим и эмоциональным насилием. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат психологических наук, ментор-супервизор НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Сергачева.
«Осознанное помещение ребенка в пугающую его ситуацию для получения выгоды (материальной или социально-эмоциональной - в виде лайков) взрослым, основная функция которого защищать и оберегать ребенка, обеспечивать ему неугрожающую среду, не иначе как насилием (психологическим и эмоциональным) не назовешь. Да, сама ситуация насилия, безусловно, наносит комплексный вред детской психике», - сказала Сергачева.
По словам эксперта, последствия от подобных действий могут проявиться практически сразу.
«Вопрос не в том, будут ли последствия. Вопрос в том, когда они проявятся. Ситуативные в виде ночных кошмаров, например, могут проявиться сразу. Комплексные последствия в виде недоверия, фобий, тревожных состояний, невозможности выстраивать отношения со сверстниками дадут о себе знать много позже», - пояснила специалист.
В целом, эксперт отметила, что познавательный контент, соответствующий возрастным ограничениям, детям показывать можно. Однако поскольку у ребенка нет достаточных инструментов и навыков контроля своего погружения в игры и развлечения, родителям следует контролировать время, которое ребенок проводит в TikTok.
«При наличии противопоказаний соматического плана ребенка можно знакомить с игровыми функциями телефона с полутора-двух лет. Есть хорошие приложения: например, обучающие ребенка чистить зубы, умываться, поддерживающие ребенка и родителей. Что касается TikTok, то, помимо того, что мы воспринимаем как отрицательный параметр приложения - алгоритм TikTok настроен на то, чтобы мы и наши дети в него «залипали», - у него есть и позитивные возможности. Например, возможность установления возрастных ограничений (как у приложения «12+», так и у контента, который может доходить до «18+»). В приложении много познавательного, интересного содержания, обучающих роликов. Это можно показывать детям. Но необходимо ограничивать время, проводимое в том же TikTok даже за потреблением качественного содержания», - заключила Сергачева.