Психолог рассказал, какой тренд в соцсетях калечит психику детей

«При наличии противопоказаний соматического плана ребенка можно знакомить с игровыми функциями телефона с полутора-двух лет. Есть хорошие приложения: например, обучающие ребенка чистить зубы, умываться, поддерживающие ребенка и родителей. Что касается TikTok, то, помимо того, что мы воспринимаем как отрицательный параметр приложения - алгоритм TikTok настроен на то, чтобы мы и наши дети в него «залипали», - у него есть и позитивные возможности. Например, возможность установления возрастных ограничений (как у приложения «12+», так и у контента, который может доходить до «18+»). В приложении много познавательного, интересного содержания, обучающих роликов. Это можно показывать детям. Но необходимо ограничивать время, проводимое в том же TikTok даже за потреблением качественного содержания», - заключила Сергачева.