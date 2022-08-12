В Подмосковье работает программа для детей-сирот

Летнюю программу организовал фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам», чтобы дать возможность детям-сиротам со сложными диагнозами и тяжелыми заболеваниями провести каникулы интересно и с пользой.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» с 2013 года организует летний отдых и реабилитацию для детей из региональных детских домов. За это время более 200 ребят провели свои летние каникулы с фондом, более 110 детей нашли приемных родителей.

В 2022 году в подмосковный центр «Вдохновение» приехали 50 ребят из детских домов Красноярского края, Удмуртии, Татарстана, Московской и Кировской областей. У некоторых детей есть сложные заболевания, они проходят лечение и реабилитацию, но каникулы запомнятся им не больничными стенами. Они отдыхают на природе, занимаются на мастер-классах, знакомятся с животными на ферме, учатся готовить. А самое главное, они получают тепло и заботу — самое важное для каждого ребенка.

Большинство ребят не знают, каково это — жить дома. Поэтому организаторы стараются сделать все возможное, чтобы создать семейную атмосферу. Значимыми и заботливыми людьми для детей становятся няни. У детей могут быть тяжелые заболевания и сложные диагнозы, и няни помогают им одеваться, следить за гигиеной, а главное — чувствовать себя любимыми. Няня может почитать сказку — казалось, бы такой привычный в семье ритуал перед сном, но в детских домах — это большая редкость. Дети очень ценят такую заботу и иногда даже передают им письма через других ребят.

Пресс-служба

Летняя программа фонда — это:

реабилитация, лечение, обследования, операции в лучших клиниках Москвы и Санкт-Петербурга;

настоящие каникулы на природе: игры, мастер-классы, ферма с животными;

домашняя атмосфера: забота и внимание няни помогают ребенку почувствовать себя значимым;

шанс для ребенка найти приемную семью.

Программа существует благодаря помощи неравнодушных людей.