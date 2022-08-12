Как устроен школьный буллинг и как прекратить травлю

Относительно новое понятие «буллинг» обозначает школьную травлю, которая, конечно, существовала всегда. Многие могут вспомнить, что в их классе или параллели были дети, которым почему-то доставалось от ровесников: может, они иначе выглядели, хуже учились или имели необычные увлечения.

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Старшее поколение часто не осознает, насколько школьная травма опасна. В первую очередь, несомненно, для жертвы буллинга. Статистика шокирует: почти 30% детей и подростков, подвергавшихся травле, пытаются покончить с собой, остальные получают серьезные психологические травмы, которые влияют на всю их жизнь.

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Что такое школьный буллинг

В любом коллективе периодически возникают конфликты, и это совершенно нормально. Тем более, в среде подростков, которые учатся взаимодействовать с социумом. Но буллинг — это не конфликт. В этом процессе нет желания прийти к истине, доказать не правоту. По сути, травля — это насилие, где один из участников становится агрессором, а другой жертвой. Еще одно отличие буллинга от обычной ссоры: объект преследования в большинстве случаев остается в одиночестве, а количество агрессоров может варьироваться — от одного задиры до целого класса. Такое отчуждение и противопоставление жертвы остальным ученикам заставляет ребенка чувствовать себя беспомощным, ненужным, оторванным от общества.

Виды буллинга

Как и любая жестокость, буллинг может выражаться в разных формах, но все они губительны для участников травли. Физический школьный буллинг - умышленные толчки, удары, пинки, побои нанесение иных телесных повреждений. Психологический школьный буллинг — насилие, связанное с действием на психику, наносящее психологическую травму путем словесных оскорблений или угроз, преследование, запугивание, которыми умышленно причиняется эмоциональная неуверенность. К этой форме можно отнести:

• Вербальное насилие: прозвища, насмешки, словесное унижение

• обидные жесты или действия (например, плевки в жертву);

• запугивание и шантаж;

• изоляция: намеренное игнорирование жертвы, бойкот;

• вымогательство;

• воровство, грабеж, прятанье личных вещей жертвы;

Еще один вид травли, который становится все более распространенным — кибер-буллинг. Преследование в сети не менее опасно, чем в реальной жизни. Если унижения происходят в школе, ребенок может спрятаться от них дома, но преследования в интернете не имеют границ, делая жертву особенно уязвимой.

Три стороны участников буллинга

В школьной травле всегда есть три стороны: жертва — ученик, который подвергается физическому или эмоциональному насилию; буллеры — один или несколько зачинщиков агрессии. Но есть и третья сторона — свидетели. Это дети, на глазах которых все происходит. Как правило, вначале они на стороне жертвы. Но попытки защитить ее ни к чему не приводят. В конечном итоге они становятся равнодушными или даже начинают симпатизировать буллеру. По сути, агрессор начинает влиять на психику всех в коллективе, он вкладывает свои идеи, делает окружающих более жестокими и равнодушными. Недаром в психологии существует понятие «травма свидетеля»: родителям не стоит думать, что, если их ребенок не принимает в травле непосредственное участие, то им не стоит вмешиваться.

Мифы о буллинге

Как и любое некомфортное для общества явление, школьная травля со временем обросла множеством разрушительных мифов. С их помощью родители пытаются оправдать поведение своего ребенка, свое бездействие или переложить ответственность на других участников конфликта. Буллинг возник в последнее время, до этого его не существовало Конечно, это не так! Еще в 1910 г. Фрейд и Адлер провели в Вене первый конгресс на тему суицида среди учащихся средней школы. Фред писал, что в школе были и будут проблемы насилия именно потому, что школа собирает незрелых личностей – детей и подростков. Школа и учитель не несут ответственность за то, чтобы актов насилия не было (это было бы нереалистично), но они несут ответственность за то, чтобы учить детей твердо и с достоинством противостоять насилию. Школьная травля вырабатывает навыки самообороны Дети не учатся общаться с помощью агрессии, они лишь разрушают личность и получают тяжелые психологические травмы. Взрослые не должны ввязываться в конфликты детей, в противном случае те никогда не научатся разрешать их самостоятельно Личность ребенка не достаточно сформирована для того, чтобы находить выходы из таких сложных ситуаций, а поведение взрослых определяет ход буллинга. Жертве нужно научиться вести себя по-другому, и травля пройдет Если вы вспомните школьные годы, то поймете, что причины выбора жертвы могут быть совершенно неочевидными, от поведения ребенка не зависит проявление агрессии.

Что делать учителям

1. Педагогу нужно заручиться поддержкой родителей и психологов.

2. Говорить необходимо отдельно с родителями детей, находящихся в конфликте

3. Установить для родителей правила взаимодействия родителей с ребенком-жертвой и агрессором

4. Не провоцировать буллинг сами и не легализовать его. В случае если учитель постоянно говорил о каком-то ученике, то у детей будет возникать мысль, что это нормально. Выкиньте из лексикона фразы типа: «Из-за тебя, Миша, нам не удалось пройти материал на уроке», «Опять, Давид, ты не сделал домашнее задание». «А ты, как всегда, подводишь весь класс, твои родители не занимаются тобой, я буду за тебя отвечать»

5. Проводить профилактические беседы и мероприятия, направленные на объединение класса. Важно показать, что агрессор еще более слаб, чем жертва, чтобы у детей не возникало искушения самоутвердиться с помощью травли.

Что делать родителям жертв буллинга

1. Сохранять спокойствие. Если вам сообщили учителя или сам ребенок, что в школе он стал объектом травли, важно дать понять, что дом — безопасное место для него, а вы всегда мудры и спокойны, а значит, на вас можно рассчитывать.

2. Попытайтесь узнать, что стало началом травли. Нет, вам не нужно обвинять жертву, необходимо лишь узнать, что стало пусковым крючком для буллинга. Возможно, отсюда и нужно начинать коррекцию ситуации.

3. Действуйте вместе с классным руководителем, результата можно добиться только командной работой.

4. Обратитесь к специалисту: у психологов есть методики, позволяющие повлиять на происходящее в школе.