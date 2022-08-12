Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
50 минут назад

Делают ли смартфоны детей гиперактивными

Ferra.ru

Не вините телефоны или планшеты, если ваш ребёнок гиперактивный и не может сосредоточить своё внимание на чём-то. Исследователи обнаружили, что дети, которые слишком много играют со смартфонами уже гиперактивны. Это не вина гаджетов.

Делают ли смартфоны детей гиперактивными
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для исследования учёные попросили родителей детей в возрасте от четырёх до шести лет заполнить анкету об использовании их ребёнком мобильных устройств, а также об их поведенческих проблемах. Три года спустя исследователи опросили родителей с помощью той же анкеты, когда их детям было от семи до девяти лет.

Учёные обнаружили, что чем более беспокойным был ребёнок от природы, тем выше была вероятность того, что он будет чрезмерно использовать цифровые устройства.

«Можно сделать вывод, что использование мобильных устройств в раннем детстве не приводит к гиперактивности/дефициту внимания, в отличие, например, от просмотра телевизора», — добавили исследователи.

Исследование, впрочем, ограничено небольшой выборкой, поэтому учёные никому не советуют пускать на самотёк использование детьми смартфонов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители