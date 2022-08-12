Делают ли смартфоны детей гиперактивными

Не вините телефоны или планшеты, если ваш ребёнок гиперактивный и не может сосредоточить своё внимание на чём-то. Исследователи обнаружили, что дети, которые слишком много играют со смартфонами уже гиперактивны. Это не вина гаджетов.

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Для исследования учёные попросили родителей детей в возрасте от четырёх до шести лет заполнить анкету об использовании их ребёнком мобильных устройств, а также об их поведенческих проблемах. Три года спустя исследователи опросили родителей с помощью той же анкеты, когда их детям было от семи до девяти лет.

Учёные обнаружили, что чем более беспокойным был ребёнок от природы, тем выше была вероятность того, что он будет чрезмерно использовать цифровые устройства.

«Можно сделать вывод, что использование мобильных устройств в раннем детстве не приводит к гиперактивности/дефициту внимания, в отличие, например, от просмотра телевизора», — добавили исследователи.