Психолог перечислила признаки депрессии у ребенка

Признаки депрессии у ребенка перечислила в беседе с «Мослентой» клинический психолог, ведущая семинаров и мастер-классов по психологии Мария Бабушкина. По ее словам, распознать психическое расстройство у маленького человека намного сложнее, чем у взрослого, ведь он не может подробно и понятно описать свое эмоциональное состояние.
«Депрессия у ребенка может проявляться не апатией и слабостью, а в виде высокой тревожности и беспокойства, появления различных страхов, дезадаптации в коллективе, школьной неуспеваемости и конфликтности», — заявила Бабушкина.
Психолог добавила, что детской депрессии могут сопутствовать часто повторяющиеся соматические жалобы: тошнота, боли в животе, головные боли, упадок сил, вялость, бессонница, пробуждения ночью, кошмары, повышенное сердцебиение, снижение аппетита.
«Если никакие обследования не помогают найти причину этого — скорее всего, речь идет о депрессии», — сказала собеседница «Мосленты».
Бабушкина назвала и возможные причины психического расстройства у ребенка.
«Возникновение депрессии могут спровоцировать те же факторы, что и у взрослых: потеря близкого человека, длительное расставание с кем-то из родных, развод родителей, острые конфликты в социальной среде — детском саду или школе», — объяснила она.
При наблюдении описанных симптомов нужно обязательно обратиться за помощью к психологу, подчеркнула собеседница «Мосленты».