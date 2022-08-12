Психолог перечислила признаки депрессии у ребенка

Признаки депрессии у ребенка перечислила в беседе с «Мослентой» клинический психолог, ведущая семинаров и мастер-классов по психологии Мария Бабушкина. По ее словам, распознать психическое расстройство у маленького человека намного сложнее, чем у взрослого, ведь он не может подробно и понятно описать свое эмоциональное состояние.