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2 часа назад

Психолог перечислила признаки депрессии у ребенка

Мослента

Признаки депрессии у ребенка перечислила в беседе с «Мослентой» клинический психолог, ведущая семинаров и мастер-классов по психологии Мария Бабушкина. По ее словам, распознать психическое расстройство у маленького человека намного сложнее, чем у взрослого, ведь он не может подробно и понятно описать свое эмоциональное состояние.

Психолог перечислила признаки депрессии у ребенка
Фото: МослентаМослента

«Депрессия у ребенка может проявляться не апатией и слабостью, а в виде высокой тревожности и беспокойства, появления различных страхов, дезадаптации в коллективе, школьной неуспеваемости и конфликтности», — заявила Бабушкина.

Психолог добавила, что детской депрессии могут сопутствовать часто повторяющиеся соматические жалобы: тошнота, боли в животе, головные боли, упадок сил, вялость, бессонница, пробуждения ночью, кошмары, повышенное сердцебиение, снижение аппетита.

«Если никакие обследования не помогают найти причину этого — скорее всего, речь идет о депрессии», — сказала собеседница «Мосленты».

Бабушкина назвала и возможные причины психического расстройства у ребенка.

«Возникновение депрессии могут спровоцировать те же факторы, что и у взрослых: потеря близкого человека, длительное расставание с кем-то из родных, развод родителей, острые конфликты в социальной среде — детском саду или школе», — объяснила она.

При наблюдении описанных симптомов нужно обязательно обратиться за помощью к психологу, подчеркнула собеседница «Мосленты».

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