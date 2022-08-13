Чем пробиотики полезны для детей

Ежедневно родители сами нарушают микрофлору кишечника у детей. Врач-диетолог, сотрудник научного отдела НПК «Био-Веста» Павел Ивакин рассказал, как это предотвратить и как восстановить микрофлору ребенка.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Что лежит в основе здорового развития иммунитета

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Эксперт отметил, что от этого фактора будет зависеть в том числе и успешность того же закаливания, и здоровое питание, и методики психоэмоционального и когнитивного развития ребенка. Речь идет о микрофлоре ребенка, и в первую очередь – о микрофлоре кишечника.

«Иммунитет и микрофлора – это саморегулирующиеся системы. Здоровый иммунитет – это не только сопротивление инфекционным заболеваниям. В самом раннем возрасте это еще и защита от реализации генетических рисков и других заболеваний, аллергических и аутоиммунных. Бронхиальная астма, атопические дерматиты, сахарный диабет первого типа и многие другие»,

– сказал врач.

Павел Ивакин отметил, если у маленького ребенка есть риски этих заболеваний, то они могут:

реализоваться в болезнь;

не реализоваться в болезнь, оставляя ребенка свободным от большого спектра заболеваний, и не только связанных с иммунной системой прямо, но и других – например, аутизм, ожирение и т. д.

Именно здоровая микрофлора, даже при генетической предрасположенности, является ключевым фактором, который позволяет не реализоваться риску болезни в факт болезни, подчеркнул врач.

Что для этого изначально нужно

По словам эксперта, важно, чтобы у будущей матери еще до зачатия и на весь период беременности была здоровая микрофлора кишечника, чтобы не было антибиотиков без прикрытия пробиотиками.

«Это является условием программирования здоровья малыша даже еще до его появления на свет. Но то, о чем сейчас сказали, – это идеальный вариант, который, как мы знаем, редко достижим»,

– сказал Ивакин.

Что делать родителям, дети которых «не вылазят из болячек»

В медицине есть термин – ЧДБ. Он означает «часто длительно болеющие дети», рассказал врач.

«Делать нужно, собственно, все то же, что не успели в период до рождения. Восстанавливать микрофлору ребенка. Именно это выводит ребенка из раздела часто болеющего в раздел нормально развивающегося»,

– сказал он.

Врач посоветовал перейти таким детям на правильное питание, ввести закаливание, если оно возможно, а также начать «применять пробиотики».

Конкретных средств, восстанавливающих микрофлору и, соответственно, иммунитет, нет, отметил эксперт. По словам Ивакина, родители сами ежедневно нарушают микрофлору ребенка тем, чем кормят его.

Любые виды мяса, особенно курица, яйца, молоко, кисломолочные изделия, – все это более чем часто содержит в себе антибиотики. Также в этот список входит тостовый хлеб, который производители обрабатывают антибиотиками, чтобы он не плесневел. Врач подчеркнул, что в продуктах сейчас содержатся не только антибиотики. Там много других «чудес современной отравляющей пищевой химической промышленности».

«Еще в начале нашего века академик Тутельян дал точное обозначение качеству пищевых продуктов на прилавках магазинов после отмены ГОСТов в России. Он прямо назвал это – пищевой терроризм. Все это ежедневно убивает микрофлору. В этой крайне невеселой ситуации реальную поддержку оказывают именно пробиотики»,

– сказал эксперт.

При этом, по словам врача, важно, чтобы они были жидкими и бифидосодержащими. Именно эти варианты пробиотиков способны максимально быстро и эффективно защищать и восстанавливать микрофлору, а значит, не просто поддерживать иммунитет малыша, но и помогать правильному его развитию.

Что такое пробиотики

Пробиотики – это продукты или препараты, состоящие из живых микроорганизмов, которые при введении в адекватных количествах оказывают положительное влияние на здоровье хозяина.

Это микроорганизмы, к которым проявляются определенные требования, они должны:

быть выделены из локусов здорового человека и являться представителем нормальной микрофлоры человека; быть безвредными для человека; иметь способность колонизировать слизистую оболочку человека; быть технологичными и сохранять свою активность в процессе хранения пробиотика; быть генетически устойчивыми и не иметь способности передавать устойчивость к антибиотикам или другие способности другим штаммам микроорганизмов; иметь клиническую эффективность, проверенную в исследованиях;

Т.е. любой микроорганизм, например, входящий в закваску кисломолочных продуктов, не может априори иметь статус пробиотический – это необходимо доказать как в лабораторных, так и в клинических исследованиях, отметил эксперт. По словам врача, для взрослых и детей пробиотики отличаются разве что дозировкой (для детей она меньше, чем для взрослых) и возрастом, с которого можно применять.

Например, есть пробиотики, которые можно применять с первого дня жизни, после года или и вовсе с 14 лет.

«Если малыш, считающийся здоровым, в возрасте до младшей школы будет принимать пробиотики (БАД) просто в составе ежедневного рациона своего питания по 10 дней в месяц в течение года, то в этом случае частота его годовой заболеваемости снизится на 30 %, а длительность каждого заболевания – более чем в два раза. У групп часто длительно болеющих детей эти показатели будут еще лучше»,

– сказал Ивакин.

В программе «Питание и Здоровье», которая совсем недавно была признана одним из лучших социальных проектов России, за 12 лет приняли участие более 60 тысяч детей. Шли параллельные исследования ее результативности. Исследования показали снижение заболеваемости детей ОРВИ в среднем на 30 %, отметил врач-диетолог.