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2 часа назад

5 способов сэкономить на сборах в школу

РИА "ФедералПресс"

Для того, чтобы успешно сесть за парту 1 сентября, нужно подготовиться к школе заранее. Некоторые родители начинают покупать канцелярию еще в середине лета, а кто-то добирается до школьных принадлежностей только сейчас. Август – это как раз самый пик цен на все нужные для школы вещи. О том, что реально поможет сэкономить деньги перед школой, читайте в материале «ФедералПресс».

5 способов сэкономить на сборах в школу
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Оптовая закупка

Видео дня

Некоторые родительские комитеты берут на себя обязанность закупиться одинаковыми тетрадями для контрольных работ, ручками, подставками для книг, красками, обложками и прочими канцелярскими мелочами. Такой подход может сэкономить до 60 % от суммы, которую вы могли бы потратить самостоятельно. Поэтому стоит уточнить у классного руководителя, не проводят ли что-то подобное и у вас.

Маркетплейсы

Покупать вещи для школы в интернет-магазинах может оказаться куда дешевле, чем привычных книжных. Обычно продавцы устраивают распродажи старых коллекций школьной формы или тетрадок. Отслеживая скидки, можно собрать портфель за 1500 тысячи рублей.

Наша марка

Опытные мамы уже поняли, что покупать остатки школьной формы от модных зарубежных брендов не стоит, тем более сейчас. Для того, чтобы сэкономить на одежде школьника, стоит обратить внимание на отечественные бренды, которые только-только вышли на рынок. Зачастую «молодые» продавцы делают большие скидки, чтобы заполучить доверие покупателей.

Покупаем в октябре

Чтобы не потратить на школьные костюмы целое состояние в августе, некоторые родители покупают к 1 сентября только минимум необходимых вещей, а вот уже в октябре вновь идут по магазинам с ребенком и добирают все, что не взяли тогда. Такое решение связано с тем, что в октябре уже почти никто не покупает школьную форму, да и вряд ли купит потом, поэтому продавцы устраивают распродажи до 80 %.

Ранец

Для того, чтобы «багаж знаний» не испортил ребенку осанку, стоит брать только хорошие и недешевые ранцы и рюкзаки. Школьникам до 12 лет врачи рекомендуют ходить с ранцами, которые имеют более плотный материал и держат форму. Стоит учесть, что хороший ранец в пустом состоянии должен весить от 700 граммов до 1 килограмма. Старшим детям уже можно приобретать мягкие рюкзаки, так как позвоночник не будет деформироваться от тяжести книг, пишет MK.RU.

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