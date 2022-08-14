Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Педиатр Левадная объяснила, как долго следует укладывать ребенка спать

Вечерняя Москва

Педиатр Анна Левадная рассказала, как укладывать спать малышей, которые засыпают тяжело и долго.

Педиатр объяснила, как следует укладывать ребенка спать
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Если за 20 минут ребенок не уснул, лучше сделать перерыв на 30–40 минут. Можно выйти с малышом из спальни и провести это время в спокойной игре, — сказала специалист.

После этого следует вернуться назад, провести короткий ритуал на засыпание и снова попробовать уложить ребенка спать. Свидетельством того, что ему подходит выбранный режим, будет то, что он уснет в течение 10–20 минут.

Однако есть и другие причины бессонницы у младенцев, уточнила врач. Если малыш долго не засыпает, кричит и извивается на руках, то, вероятно, он перегулял свое время.

Кроме того, если он ведет себя сначала спокойно, а уже потом начинает нервничать в ответ на колыбельные, это говорит о том, что он накопил недостаточную усталость. Наконец, сигналом о переутомлении ребенка будет то, что он засыпает за 5–7 минут, передает «МедикФорум».

Врач-педиатр, неонатолог первой категории, член Союза педиатров России Оксана Мурзина рассказала, что главной причиной нехватки витаминов у детей является несбалансированное питание, а у младенцев до года дефицит витаминов может быть спровоцирован проблемами с желудочно-кишечным трактом.

Если речь идет о дошколятах и подростках, то нехватку витаминов провоцирует несбалансированное питание. У малышей до года витамины из пищи могут хуже усваиваться при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители