Как собрать ребенка в школу и не разориться

Приближается 1 сентября, и вовсю работают школьные базары. Однако многие обратили внимание, что цены на товары для школы не просто выросли, а увеличились в несколько раз.

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ПРЫЖОК ЦЕН

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По данным статистики, школьные товары в России подорожали на 200%. Стоимость дневников выросла на 284%, тетрадей - на 241%. Средняя стоимость школьной формы для девочек составляла 2306 рублей, сегодня она выросла на 220%. Стоимость школьной формы для мальчиков увеличилась в три раза. На 200% поднялась цена на школьные портфели для мальчиков и ранцы для девочек...

В связи с ростом цен на школьные принадлежности глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина намерена обратиться в ФАС. «Это недопустимо, это грабеж среди бела дня! - написала Останина в телеграм-канале. - По сути дела, семьи с детьми подталкиваются к нищете».

Продавцы школьных товаров и эксперты предупреждали о взлете цен еще в начале лета. Дескать, пора закупаться, чего вы ждете. Но во многих школах учителя только в августе информируют родителей о необходимости купить определенные рабочие тетради. Затариться можно лишь ручками да карандашами. А что касается школьной формы и обуви, то покупать ее загодя - занятие неблагодарное: ребенок просто вырастет.

Все понимают, что школьные товары дорожают и по объективным причинам, но зачастую мы имеем дело с неуемной жадностью продавцов, которые просто хотят нажиться на сложной ситуации. Как бы то ни было, нельзя исключать монопольного сговора или иного нарушения законодательства о защите конкуренции, и у каждого покупателя, столкнувшегося с завышенной, по его мнению, ценой на учебные пособия, есть право обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку.

Тем не менее факт остается фактом - собрать ребенка в школу очень дорого!

БЫЛОЕ И ДУМЫ

В стандартный набор первоклассника, по данным Росстата, в 2021 году входили официальный и спортивный костюмы, туфли и канцелярия: тетради, рюкзак, учебники и карандаши. Стоимость всего комплекта не превышала 24 тыс. рублей, при этом больше всего приходилось тратить на форму - около 20 тыс. рублей. Сейчас эта сумма значительно увеличилась.

Европейские марки детской одежды подорожали на 20%. Ретейлеры достают запасы, которые не успели распродать в 2021 году. С классической одеждой для школьных будней проблем нет и вряд ли будут. А вот со спортивной - да. У российских брендов есть спортивные вещи, но не в том количестве, которое необходимо.

В прошлом году наш президент подписал указ, согласно которому была выделена единовременная выплата на школьников. Причем деньги получили все родители, независимо от обеспеченности семьи и наличия тех или иных льгот. Напомним, о единоразовых выплатах перед школой с фиксированной суммой 10 000 рублей российский президент объявил еще в апреле 2021 года, выступая с традиционным посланием к Федеральному собранию. В этом году из-за сложной ситуации во внешней политике ежегодное послание не состоялось, поэтому неизвестно, будут ли к новому учебному году выделены очередные пособия для школьников. Честно говоря, очень хотелось бы...

ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ

Некоторые родительские комитеты озаботились покупкой канцелярских принадлежностей и разных учебных пособий загодя. А что делать тем, кто не был таким предусмотрительным?

Возможность получить дополнительную помощь от государства, чтобы собрать ребенка в школу, есть только у семей, которые будут признаны малообеспеченными. Такие пособия начали предоставлять с апреля 2022 года семьям, где есть дети от 8- до 17-летнего возраста. Чтобы получить такую господдержку, нужно, чтобы душевой доход семьи был ниже установленного прожиточного минимума. При этом трудоспособные члены семьи должны быть официально трудоустроены либо иметь вескую причину, чтобы не работать. Подать заявление можно было в МФЦ или ПФР с 1 мая 2022 года. Форма подачи заявления была доступна на портале госуслуг.

При соблюдении всех условий на каждого ребенка нуждающейся семьи правительство будет выплачивать материальную помощь. Ее сумма зависит от размера прожиточного минимума, установленного в регионе, а также от показателя нуждаемости семьи. Причем выплаты являются ежемесячными и действуют до достижения ребенком 17 лет при условии подтверждения нуждаемости семьи.

Еще один вариант получить выплаты для сбора ребенка в школу - обратиться в местные органы соцзащиты или администрацию муниципалитета. Многие субъекты РФ выделяют матпомощь к новому учебному году для нуждающихся и многодетных семей.