Открылась горячая линия по вопросам безопасности детских товаров

Сегодня стартовало консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. Отвечать на вопросы вологжан будут специалисты Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Вологодской области.

На горячей линии ответят на вопросы, связанные с качеством и безопасностью детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

В Вологде за консультацией можно обратиться с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00 в Управление Роспотребнадзора по Вологодской области по телефонам: (8172) 75-50-21, 8 800 200-81-72. А также с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 — в Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области по телефонам: (8172) 75-82-23, 8 921 716-13-20. Консультации продлятся до 26 августа.