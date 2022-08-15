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4 часа назад

Открылась горячая линия по вопросам безопасности и качества детских товаров

Вологда.рфиещё 1

Сегодня стартовало консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. Отвечать на вопросы вологжан будут специалисты Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Вологодской области.

Открылась горячая линия по вопросам безопасности детских товаров
Фото: Вологда.рфВологда.рф

На горячей линии ответят на вопросы, связанные с качеством и безопасностью детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

В Вологде за консультацией можно обратиться с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00 в Управление Роспотребнадзора по Вологодской области по телефонам: (8172) 75-50-21, 8 800 200-81-72. А также с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 — в Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области по телефонам: (8172) 75-82-23, 8 921 716-13-20. Консультации продлятся до 26 августа.

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