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4 часа назад

Нутрициолог рассказала, каким должен быть рацион первоклассника

Вечерняя Москва

При составлении меню для первоклассника родителям стоит добавить в рацион ребенка больше овощей и фруктов, а вот потребление соли и сахара, напротив, нужно сократить. Такие советы дала врач-эндокринолог, нутрициолог Полина Жаркова.

Врач рассказала, каким должен быть рацион первоклассника
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт напомнила, что здоровый рацион должен обязательно содержать основные группы продуктов: фрукты и овощи, молочные продукты, зерновые, нежирное мясо, птица, рыба, морепродукты, бобовые, несоленые орехи и семечки, растительные масла. В день необходимо употреблять пять порций фруктов и овощей. Одна порция должна быть размером с детский кулачок.

Врач советует сократить потребление добавленного сахара до 10 процентов от общего количества потребляемой энергии, соль тоже лучше ограничить, передает Life.ru.

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