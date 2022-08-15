Врач рассказала, каким должен быть рацион первоклассника

При составлении меню для первоклассника родителям стоит добавить в рацион ребенка больше овощей и фруктов, а вот потребление соли и сахара, напротив, нужно сократить. Такие советы дала врач-эндокринолог, нутрициолог Полина Жаркова.

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Эксперт напомнила, что здоровый рацион должен обязательно содержать основные группы продуктов: фрукты и овощи, молочные продукты, зерновые, нежирное мясо, птица, рыба, морепродукты, бобовые, несоленые орехи и семечки, растительные масла. В день необходимо употреблять пять порций фруктов и овощей. Одна порция должна быть размером с детский кулачок.