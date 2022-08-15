В Роспотребнадзоре напомнили правила выбора школьной одежды

Одежда из синтетических волокон для ученика не подойдет, следует выбирать смесовые ткани, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по выбору одежды для школы.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

В федеральной службе напомнили, что ребенок будет проводить в этой одежде по 5—6 часов. В идеале она должна формировать комфортный микроклимат, обеспечивая подходящие температуру тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость. Такая одежда должна быть изготовлена из натуральных тканей, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности, предъявляемым к швейным изделиям, подчеркивается в рекомендациях.

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В Роспотребнадзоре назвали основные нюансы, на которые необходимо обратить внимание при выборе. Во-первых, стоит внимательно изучить ярлычок с данными производителя и составом ткани.

«Лучше всего подходят для школьной одежды хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир» — для зимы, говорится в рекомендациях.

Синтетика не дает коже дышать, и ребенок начинает потеть, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний. Кроме того, синтетические волокна могут привести к возникновению аллергии,

Однако полностью отказываться от синтетики в составе тоже не стоит, поскольку такие волокна увеличивают срок службы ткани и упрощают уход за ней, подчеркивают в Федеральной службе.

Не менее важно изучить информацию об уходе за изделием. Если указана химчистка, лучше отказаться от покупки, поскольку вещества, используемые при таком уходе, могут быть вредны для здоровья ребенка.

Стоит обратить внимание и на запах изделия. Наличие неприятного запаха может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске. Кроме того, продавец по первому требованию должен предъявить покупателю декларацию или сертификат соответствия изделия.

И, разумеется, ребенку должно быть удобно в школьной одежде, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

«Вещь не должна излишне стеснять движения ребенка, не должна быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки могут привести к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут даже нарушить дыхание», — говорится в рекомендациях.