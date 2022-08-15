Появилась «горячая линия» по вопросам качества школьных товаров

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам качества школьных товаров. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы.

С 15 по 26 августа во всех регионах России специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы по безопасности одежды, обуви, школьных принадлежностей, а также проконсультируют по вопросам качества игрушек, а также товаров для подростков.