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2 часа назад

Книжный клуб VEGAS Кунцево провел отбор в космонавты

Партнерский материал

13 августа прошла очередная познавательная встреча Книжного клуба VEGAS Кунцево и Издательства АСТ, посвященная современной космонавтике. Дети и их родители узнали много нового о покорении космоса в ходе увлекательного общения с экспертом и получили подарки от организаторов.

Книжный клуб VEGAS Кунцево провел отбор в космонавты
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Паблик-ток «Иду в космонавты» провел Денис Прудник — основатель проекта «мыверимвкосмос.рф», председатель молодежного совета Русского космического общества, участник отбора в отряд космонавтов, популяризатор науки, автор TikTok-канала Spaceabout. Гости встречи узнали, как пройти тестовый отбор в космонавты и полететь в космос, изучили вопросы строения ракеты и открыли для себя много интересного. Автор ответил на все вопросы маленьких искателей и их родителей, а также провел автограф-сессию, подписав всем желающим свою книгу о космосе.

Многие зрители присоединились к клубу онлайн — благодаря прямому эфиру в «Одноклассниках» паблик-ток посмотрели более 60 000 зрителей по всей стране.

Следующая встреча Книжного клуба состоится 20 августа в 15:00 и будет посвящена большому искусству. Паблик-ток «Рекорды искусства. Лекция и творческий мастер-класс для детей» проведет Наталья Вдовина – художница, член Московского союза художников, арт-директор редакции «Вилли-Винки». Эксперт расскажет о том, как во все времена создавались произведения искусства, которые бросали вызов воображению. Гости узнают много интересного и смогут принять участие в интерактивном мастер-классе, чтобы создать собственное произведение искусства. Всех детей ждут приятные подарки!

56 км МКАД, ТРК VEGAS Кунцево, пространство «Встречи на лестнице».

Вход свободный.

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