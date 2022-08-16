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2 часа назад

Психолог: как подготовить ребенка к школе

Ura.Ru

Перед первым походом в школу ребенка необходимо приучить к раннему подъему и школьному распорядку. Об этом рассказал медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова.

Психолог: как подготовить ребенка к школе
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Для того, чтобы адаптация в целом прошла легко, необходимо придерживаться нескольких простых правил: приблизительно за месяц до 1 сентября начинать придерживаться графика сна и бодрствования. Очень важно ложиться и вставать в одно и то же время — максимально приближенное к тому, что будет в школе. Также, полезным будет читать рассказы о школе. Очень важным компонентом при адаптации является совместная с ребенком подготовка к учебе: походы за школьной формой, канцелярскими принадлежностями и прочими вещами», — сказала Лобанова в беседе с агентством «Газета.ру».

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