Психолог: как подготовить ребенка к школе

«Для того, чтобы адаптация в целом прошла легко, необходимо придерживаться нескольких простых правил: приблизительно за месяц до 1 сентября начинать придерживаться графика сна и бодрствования. Очень важно ложиться и вставать в одно и то же время — максимально приближенное к тому, что будет в школе. Также, полезным будет читать рассказы о школе. Очень важным компонентом при адаптации является совместная с ребенком подготовка к учебе: походы за школьной формой, канцелярскими принадлежностями и прочими вещами», — сказала Лобанова в беседе с агентством «Газета.ру».