Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Педиатр рассказала, как укрепить иммунитет ребенка перед детским садом

Москва24

Укрепить иммунитет ребенка перед детским садом можно, заранее разработав режим дня и рацион питания для него. Об этом в разговоре с "Мослентой" рассказала педиатр, детский аллерголог-иммунолог "СМ-Клиники" Мария Фоминых.

Как укрепить иммунитет ребенка перед детским садом
Фото: m24.rum24.ru

По ее словам, в распорядок дня ребенка обязательно должны входить полноценный сон и прогулки с подвижными играми.

"Желательно гулять с ребенком на свежем воздухе, а не в промзонах. На выходных можно устроить отдых за городом: прогуляться в лесу, на берегу реки", – посоветовала специалист.

Летом для ребенка будет полезно легкое закаливание – обливание прохладной водой. В детском рационе обязательно должны присутствовать свежие овощи и фрукты, а также оливковое и нерафинированное подсолнечное масло. Лосось и сельдь ребенок должен употреблять не менее двух раз в неделю, сообщила педиатр.

Кроме того, специалист подчеркнула важность вакцинации, которая должна проводиться в соответствии с календарем профилактических прививок.

"Вакцинация – это тренировка иммунной системы. Она формирует адаптивные механизмы организма и специфические защитные клетки, обеспечивающие защиту от инфекций", – добавила Фоминых.

Дети,Мария Фоминых,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители