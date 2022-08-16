Как укрепить иммунитет ребенка перед детским садом

Укрепить иммунитет ребенка перед детским садом можно, заранее разработав режим дня и рацион питания для него. Об этом в разговоре с "Мослентой" рассказала педиатр, детский аллерголог-иммунолог "СМ-Клиники" Мария Фоминых.

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По ее словам, в распорядок дня ребенка обязательно должны входить полноценный сон и прогулки с подвижными играми.

"Желательно гулять с ребенком на свежем воздухе, а не в промзонах. На выходных можно устроить отдых за городом: прогуляться в лесу, на берегу реки", – посоветовала специалист.

Летом для ребенка будет полезно легкое закаливание – обливание прохладной водой. В детском рационе обязательно должны присутствовать свежие овощи и фрукты, а также оливковое и нерафинированное подсолнечное масло. Лосось и сельдь ребенок должен употреблять не менее двух раз в неделю, сообщила педиатр.

Кроме того, специалист подчеркнула важность вакцинации, которая должна проводиться в соответствии с календарем профилактических прививок.