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3 часа назад

Что воспитали, то и получили. Почему нельзя наказывать детей

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Почему нравоучения и наказания не работают

Что воспитали, то и получили. Почему нельзя наказывать детей
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В июльском опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. 76% из них отметили, что главным методом воспитания детей для них являются нравоучения и наставления. Почти треть (31%) лишают своих чад возможности пользоваться гаджетами и гулять. 19% современных родителей ставят детей в угол. Шлепки и подзатыльники применяют 13% опрошенных.

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Респонденты признались, что основным методом воспитания у их родителей также были наставления и нотации, но те намного чаще в качестве наказания выбирали для ребенка угол, — о таком опыте рассказали 30% участников опроса. Шлепки, подзатыльники и порку ремнем упомянули 20 и 21% опрошенных соответственно.

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Психологи, ученые и прогрессивные педагоги давно обращают внимание родителей на то, что применение телесных наказаний, неконструктивной и жесткой критики, чтение нотаций негативно сказываются на поведении и психике детей. Педагог, основатель Школы и Института неформального образования «Апельсин» Дима Зицер в одном из своих интервью сравнил метод «кнута и пряника» с дрессурой животных. По его мнению, этот метод сводит сложное человеческое взаимодействие к таким понятиям, как «хорошо» и «плохо», «можно» и «нельзя».

«Люди, которые формировались в системе поощрений и наказаний, вместо того, чтобы стать инициативными и творческими, выросли безвольными и банальными», — заявил Дима Зицер.

Он предлагает родителям чаще задумываться, почему они что-то запрещают ребенку, ведь многие поведенческие шаблоны достаются нам по наследству от родителей и на самом деле могут оказаться совершенно ненужными. Педагог уверен, что любое наказание — лишение сладкого, игр, общения — применяется взрослыми из-за чувства собственного бессилия и является нечеловеческим методом взаимодействия.

«Человеческий метод подразумевает разговор, диалог, спор, объяснения и даже конфликт, но не право сильного унижать слабого и лишать его того, что он любит», — настаивает Дима Зицер.

С ним согласна основательница сети частных школ «Путь к успеху» Алла Аргунова.

«Когда мы используем нравоучения и наказания, мы вгоняем ребенка в состояние стресса. Если это постоянная практика, страх и подавленная агрессия становятся его спутниками на всю жизнь. Тем самым мы программируем ребенка на неуспех, так как затяжной страх снижает способность к восприятию информации, блокирует креативность и желание действовать», — пояснила Plus-one.ru Алла Аргунова.

Кроме того, читая нотации, родители забывают об одном из основных психологических законов: что своим вниманием награждаешь, то и получаешь, напоминает педагог.

«Если ребенку постоянно говорить, что он плохой, ленивый и так далее, то он начинает в это верить и действует в рамках заданного взрослым сценария. Поэтому так важно отмечать положительные поступки детей и создавать ситуации, где ребенок сможет проявить себя с лучшей стороны», — советует Аргунова.

В 2021 году ученые Университета Манитобы (Канада) установили связь между шлепками, ударами по рукам и другими физическими наказаниями и повышенной вероятностью возникновения проблем со здоровьем, а также девиантным поведением в подростковом возрасте. К похожему выводу пришли ученые Гарвардского университета.

Крики и уничижительная критика действуют на психику подростков не менее разрушительно, выяснили ученые Университета Питтсбурга (США). Наблюдения показали, что травмированные таким образом дети хуже себя ведут и больше подвержены депрессиям.

Дима Зицер критикует и систему поощрений — например, с помощью сладкого. Он уверен, что таким образом родители покупают хорошее поведение детей, те, в свою очередь, забывают про личную мотивацию, а обучение превращается в погоню за оценками и вознаграждением.

Алла Аргунова считает, что один из лучших способов мотивировать ребенка — показать ему личный пример.

«Дети учатся у своих родителей, подражая им, поэтому нравоучения не работают. Если хочешь, чтобы ребенок меньше сидел в гаджетах, занимался спортом или читал книги, делай это сам в его присутствии и вместе с ним», — добавляет педагог.

С ней согласен руководитель проектной работы в школе управления «Сколково» Даниил Добрынченко:

«Единственное, что может сделать родитель для своих детей, — воспитывать и обучать самого себя! Ведь когда мы сталкиваемся с разными ситуациями в жизни, мы мысленно обращаемся к опыту родителей. Но это сложно: всегда поступать так, как хотел бы, чтобы поступали твои дети», — заявил Добрынченко в беседе с Plus-one.ru.

Владелица сети частных детских садов «Филиппок» и школы «Лидеры» Марина Шилкина добавляет, что с современными детьми важно разговаривать, как со взрослыми людьми, обязательно объясняя, зачем нужно выполнить ту или иную просьбу. Она советует родителям периодически спрашивать у детей совета, чтобы продемонстрировать уважение к их мнению и показать, что они полноправные члены семьи и имеют право на свои мысли и поступки.

Откуда берется родительская агрессия и что с ней делать

Психолог Людмила Петрановская отмечает, что обычно на детей срываются родители, находящиеся в затяжном стрессе, невыспавшиеся, изможденные или болеющие.

«В таких состояниях может казаться, что ребенок над нами издевается и делает все назло. Мы воспринимаем его как агрессора, так как у нас осталось очень мало ресурсов, а он покушается на них. Именно в таких ситуациях случаются срывы», — объясняет Людмила Петрановская.

По ее словам, справиться лишь с помощью силы воли и запрета «не орать» не получится — нужны отдых и помощь от других членов семьи или друзей. Важно понимать, что благополучие ребенка зависит от благополучия родителя. Если мама истощена — какая бы чудесная и добрая она ни была — ее ребенок в опасности, настаивает психолог.

Людмила Петрановская уверена, что снизить уровень агрессии в семьях из-за усталости родителей помогла бы государственная служба нянь.

«Если мы хотим, чтобы наши дети вырастали здоровыми и образованными, придется прибегнуть к разделению труда. В обществе должны быть созданы профессиональные группы педагогов, тьюторов, психологов, нейрофизиологов, которым родители смогут доверить своих чад», — добавляет Даниил Добрынченко.

По его словам, на каждом возрастном этапе требуется смена методов воспитания ребенка, и родителям сложно все их освоить.

«В последнее время мы наблюдаем смену подхода к подготовке профессионалов в педагогике и ряде смежных профессий. Есть шанс, что ситуация изменится к лучшему», — надеется Добрынченко.

Как мир отучается бить детей

Еще 50 лет назад применение физического насилия в качестве воспитательной меры было нормой даже в странах Европы. Внимание к проблеме в 1978 году привлекла детская писательница Астрид Линдгрен на церемонии вручения Премии мира немецких книготорговцев.

«„Пожалеешь розг — испортишь ребенка“, — вот что говорит нам Ветхий Завет. Множество матерей и отцов слепо следовало этим заповедям. Они использовали розги и называли это любовью. Какое детство было у тех, кто сегодня угнетает, мучает и тиранит собственные народы? Я думаю, что большинство таких людей пережили насилие в семье», — заявила Линдгрен.

В 1979-м Швеция первой в мире запретила бить детей. Спустя 10 лет ООН призвала страны-участницы организации искоренить телесные наказания как методы воспитания.

Государства по-разному относятся к проблеме. Например, в Великобритании физические наказания в школе запрещены, но родители могут наказывать своих детей. В Сингапуре нередко дисциплина у школьников поддерживается побоями ротанговой палкой. По данным BBC, на сегодняшний день как минимум 44 страны приняли законы, запрещающие шлепать детей.

В России ситуация с домашним насилием неоднозначная. В 2016 году были приняты поправки в статью 116 Уголовного кодекса РФ, которые ввели уголовное преследование в случае нанесения побоев близкими родственниками. «Закон о шлепках» вызвал волну критики со стороны Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС).

«Родители [...] могут получить реальный уголовный срок за обычное наказание ребенка, не приносящее никакого вреда его здоровью», — настаивали в организации.

Замглавы комитета Совета федерации по законодательству Елена Мизулина назвала закон актом ненависти по отношению к семьям с детьми. Летом 2017-го Владимир Путин подписал закон о декриминализации впервые совершенных семейных побоев — рукоприкладство по отношению к ребенку стало рассматриваться как административное нарушение. Уже через год председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил об участившихся случаях домашнего насилия.

Дети,Людмила Петрановская,Елена Мизулина,Астрид Линдгрен,Александр Бастрыкин,Владимир Путин,Следственный комитет,Гарвардский университет,ВЦИОМ,Совет Федерации,ООН,
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