Специалисты рассказали, как выбрать репетитора для школьника

Рынок репетиторских услуг пестрит предложениями: свою помощь готовы оказать как студенты, так и профессоры. Однако при выборе специалиста нужно отталкиваться не только от статуса преподавателя, но и от ряда других критериев.

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РИА ФАН вместе с академическим директором онлайн-школы для детей и подростков Анастасией Екушевской подготовил рекомендации, на что обратить внимание при выборе репетитора:

- Стоимость услуг частных репетиторов не всегда бывает обоснованной, в онлайн-школах стоимость обычно имеет конкретное обоснование.

- Следует заранее выяснить, по какой программе с учеником будет работать преподаватель. В любой школе все учителя работают в рамках одной образовательной модели, то же ожидается и от репетитора.

- Важна и гибкость преподавателя. Стоит сразу обговорить возможные форс-мажоры. Если он заболеет или уедет в отпуск, чтобы не пришлось срочно искать другого. То же самое нужно предусмотреть на случай, если ребенку или родителю репетитор не понравится – нужно иметь запасной вариант.

- Нужно заранее целиться в результат: сразу обсудить, как репетитор будет отслеживать успехи ребенка. Ведь узнать об этом только на экзамене будет уже поздно – отслеживать прогресс нужно на регулярной основе.