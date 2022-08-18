Подсчитаны траты на сборы ребенка в первый класс

Популярные товары на маркетплейсах, составляющие основу «продуктовой корзины» первоклассника, в июле 2022 года подорожали в среднем на 11,4 процента по сравнению с тем же месяцем 2021-го. Траты на сборы ребенка в первый класс подсчитал сервис Sellematics, результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Аналитики составили два перечня товаров, которые обычно приобретают к началу учебного года: для мальчиков и для девочек. Список вещей для мальчика включает две пары брюк, три рубашки, джемпер, пару футболок, спортивный костюм, детские туфли, кроссовки, ботинки и пять пар носков. В перечень товаров для девочек попали пара платьев и пара юбок, три блузки, джемпер, две футболки, трех пар колготок, детских туфель, ботинок, кроссовок и набора носков.

По данным Sellematics, на Wildberries в июле 2021 года комплект для мальчика стоил 22,7 тысячи рублей, а для девочки — 26,7 тысячи рублей. В этом году на маркетплейса одежда для мальчика подорожала на 14 процентов, до 25,9 тысячи рублей; для девочки — на 20 процентов, до 32 тысяч рублей.