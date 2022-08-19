Как собрать ребенка в школу: 5 лайфхаков для экономных родителей

Подготовка детей к новому учебному году радостное и долгожданное событие для родителей. Однако с каждым годом это становится более затратным для родителей: канцелярия, рюкзаки, обувь, форма – список нужных товаров для школьников не особо меняется, в отличие от цен в магазинах.

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По данным Росстата, в 2021 году стоимость одного школьного набора для мальчиков увеличилась на 4,1%, а для девочек - на 3,9%». Специалисты посетили 283 магазина во всех регионах России и зафиксировали цены на самые популярные модели одежды, обуви и канцелярии, необходимые для начала учебного года. В стоимости не учитывали товары со скидками, цены для владельцев дисконтных карт или распродажи. Таким образом, для того, чтобы отправить мальчика в первый класс, надо потратить 19,6 тыс рублей, а на полный набор для первоклассницы - 24,1 тыс.

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ИА DEITA.RU вместе с ПСБ собрали советы для родителей, как собрать ребенка в школу, при этом не потерять нервы и деньги.

Следуйте списку

Перед тем как начать планомерную закупку нужных товаров – составьте конкретный список того, что вам надо приобрести. За перечнем предметов можно обратиться к классному руководителю или обсудить данный вопрос на родительском собрании. Учитель точно знает, что понадобится вашему ребенку на уроках. Такой список, во-первых, убережёт вас от ненужных трат, во-вторых, вы точно ничего не забудете купить.

Также среди товаров можно выделить те, которые необходимы уже к 1 сентября. Например, школьная форма, рюкзак и обувь. Следующими пунктами могут быть вещи, которые можно докупить по мере необходимости примерно в середине сентября и начале октября. Это может быть часть канцелярии, предметы, необходимые для уроков рисования: краски или кисточки, некоторые учебники и прописи. Именно в этот период проходит ажиотаж, и торговые сети устраивают распродажи.

Необязательно покупать все новое

Возможно у вас дома ещё остался запас канцелярских принадлежностей с прошлого года. А если вы идёте в первый класс, то что-то с детского сада тоже может пригодиться. Не до конца исписанные тетради не выкидываем, вы обязательно вспомните про них, когда понадобятся черновики.

Что же касается школьной одежды, ее в хорошем состоянии можно купить у других родителей или же присмотреть новинки в интернет-магазинах. Кроме того, можно продать и свои предметы одежды, которые сохранились в хорошем виде и вашему ребенку больше не нужны. Так вы и заработаете, и подарите вторую жизнь вещам.

На чем экономить не стоит

На базовых вещах для школьника, которые прослужат не один год, лучше не скупиться.

Например, рюкзак. Средняя стоимость портфеля с ортопедической спинкой, эластичными ручками и стильным дизайном составит примерно от 3 до 5 тысяч рублей. Ортопеды советуют покупать рюкзаки хорошего качества, так как шейные и спинные позвонки формируются в первые 12 лет жизни. Это важно для осанки: спинка портфеля должна не гнуться под тяжестью книг и не натирать спину.

Обувь - тоже отдельная статья расходов. На ее выбор влияет школьный дресс-код: дети должны ходить в школе в туфлях или строгих ботинках, а не в сандалиях и кроссовках. Ортопеды советуют выбирать обувь из легкой и эластичной ткани с мягкой подошвой.

Покупаем с ребенком или без

Брать ребенка с собой по магазинам или нет - мнение родителей на этот счет разделилось.

Некоторые утверждают, что экономнее и практичнее делать покупки самим, предоставляя своему чаду выбор, но уже из отобранных родителями товаров. Школьников привлекает, цвет, необычность и любимый мультипликационный герой, нежели качество и хорошая стоимость. Другие родители утверждают, что походы по магазинам с ребенком во многом облегчает им процесс выбора. Во время совместного шоппинга дети также рассказывают о новых течениях в моде, увлечениях. Это помогает родителям лучше сблизиться с подрастающим поколением.

Онлайн проще и дешевле

В интернете можно найти много распродаж и скидок. Прежде, чем пойти за школьным набором для своего ребенка, просмотрите стоимость товаров именно онлайн. Зачастую, цены на канцтовары и школьные принадлежности намного ниже в сети, чем если искать в канцелярских магазинах. К тому же, сделав заказ, вам не придется тратить время на разъезды по различным торговым центрам.

Кроме того, можно оформить оптовый заказ на принадлежности и предметы гардероба, которые быстро приходят в негодность. Сейчас многие родители объединяют свои покупки в одну корзину, экономя при этом деньги. В такую объемную закупку входят принадлежности и предметы гардероба: носки, колготки, резинки для волос, майки. Оптовая покупка выйдет намного дешевле, нежели брать все по одному товару.

И главное, не забывайте, что в наши дни можно легко вернуть часть потраченных денег. Например, с картой от банка ПСБ «Твой кешбэк». Карта позволяет самостоятельно выбрать категории трат и размер кэшбэка - на все покупки или в 3-х любимых категориях.

Среди партнёров банка - магазины детской одежды, канцелярских товаров и спортинвентаря. Поэтому вы легко сможете найти там то, что понадобиться вашему ребенку в школе и вернуть часть потраченных средств.