Психиатр раскрыл опасные последствия физического наказания детей

Опасные последствия физического наказания детей раскрыл «Мосленте» врач психотерапевт-сексолог-психиатр, основатель первой в России клиники психосоматической медицины NeoVita, института психосоматики, центра психотерапии, онлайн-школы и агентства психогенеалогических исследований Артем Толоконин.
«Очень часто дети, которых били, к которым не проявляли нежности, вырастают асоциальными, подверженными депрессии и не способными создать комфортные и здоровые отношения»,
— предупредил он.
Толоконин объяснил, что телесные наказания могут нанести серьезную психотравму и не должны быть инструментом для регулирования поведения ребенка. По его словам, этот способ «воспитания» становится основным, если родителям некогда разговаривать и объяснять, почему так делать неправильно или опасно.
«Объяснять надо на языке жестов, слов, эмоций. Надо быть терпеливым, и это терпение должно строиться на любви. И тогда процесс воспитания пойдет в правильном направлении»,
— добавил эксперт.
Ранее был раскрыт процент популярности наказания детей ремнем среди россиян.