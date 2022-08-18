Психиатр раскрыл опасные последствия физического наказания детей

«Очень часто дети, которых били, к которым не проявляли нежности, вырастают асоциальными, подверженными депрессии и не способными создать комфортные и здоровые отношения»,

Толоконин объяснил, что телесные наказания могут нанести серьезную психотравму и не должны быть инструментом для регулирования поведения ребенка. По его словам, этот способ «воспитания» становится основным, если родителям некогда разговаривать и объяснять, почему так делать неправильно или опасно.