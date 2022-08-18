Воспитание искусством: книжный клуб приглашает на семейный паблик-ток

20 августа в 15:00 Книжный клуб VEGAS Кунцево и Издательство АСТ приглашают детей и их родителей на увлекательное мероприятие, посвященное искусству, ведь именно оно воспитывает в малышах благородство и стремление к прекрасному, формирует нравственные ориентиры и побуждает на творчество. Всех детей ждут приятные подарки!

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Очередной познавательный паблик-ток «Рекорды искусства. Лекция и творческий мастер-класс для детей» проведет Наталья Вдовина – художница, член Московского союза художников, арт-директор редакции «Вилли-Винки». Наталья расскажет о том, как во все времена создавались произведения искусства, которые бросали вызов воображению. Юные гости узнают, кто является чемпионом по автопортретам, где находится самая большая статуя в мире и кто устроил самый громкий художественный скандал.

Пресс-служба

Гигантские статуи, колоссы, высеченные в горах, башни, уходящие в облака, огромные дворцы и картины — дети в нескучной форме смогут познакомиться с большим искусством, а творческий мастер-класс по декоративной аппликации позволит каждому юному участнику создать собственное произведение искусства. Формат паблик-тока, дополненный интерактивным мастер-классом, – идеальный способ вовлекающего диалога на важные и фундаментальные темы. Пробуждение интереса детей к искусству — непростая задача, с которой много лет успешно справляется очередной спикер Книжного клуба Наталья Вдовина.

56 км МКАД, ТРК VEGAS Кунцево, пространство Встречи на лестнице.