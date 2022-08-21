«Меня словно приговорили к пожизненному»

Многим из нас с юных лет твердят, что дети — это счастье. Если не рожать, кто же тогда в старости подаст стакан воды? Для кого-то давление окружения и общества становится невыносимым, и они рожают, чтобы их оставили в покое. Однако есть и те, кто убежден, что родительство — это выбор, и выбирают отказаться от продолжения рода. Кто такие чайлдфри, чем они отличаются от чайлдхейтеров и почему не хотят иметь детей? В материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Кто такие чайлдфри?

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Термин чайлдфри (англ. childfree — свободные от детей) появился в 1970-х годах, хотя сторонники у этого течения были и раньше. Понятие ввела ныне не существующая американская Национальная организация для не-родителей в противопоставление слову childless (бездетные).

Сегодня людей, у которых нет детей, можно разделить на три категории.

В 1980-х годах канадский социолог Джин Виверс провела исследование и написала книгу Childless by Choice («Бездетные по собственному выбору»). Тогда Виверс разделила свободных от детей людей на две категории:

Ситуация в России и мире

С тех пор доля людей, желающих жить без детей, все увеличивалась. Больше всего чайлдфри оказалось в Европе, но и в России постепенно становилось все больше сторонников этого течения.

9 % россиян намерены оставаться бездетными, по данным «Левада-центра» (признан в России иностранным агентом). В опросе 2019 года принимали участие как женщины, так и мужчины

В США 15 процентов женщин в возрасте от 40 до 44 лет не родили ни одного ребенка, а в Австрии, Испании и Великобритании этот показатель превышает 20 процентов.

Может показаться, что девять процентов — слишком мало для страны с таким большим населением. Однако это значительная доля, особенно в контексте агрессивного стимулирования рождаемости государством.

В феврале появилась информация, что в Совете Федерации подумывают запретить публиковать в интернете материалы об идеологии чайлдфри и внести их в перечень запрещенного контента, тем самым приравняв к терроризму. А в середине августа СМИ писали о планах группы депутатов нынешней осенью внести проект закона о запрете абортов по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Тем не менее большинство россиян все же мечтают о детях, а в российском обществе все лучше относятся к многодетным семьям. При этом для подавляющей части жителей страны идеалом остается семья с двумя разнополыми детьми.

«Большинство российских женщин следуют традиционной социальной модели поведения. Но количество добровольно отказывающихся от рождения детей увеличивается. Немаловажен и тот факт, что решение отказаться от рождения детей в браке поддерживается мужчинами», — отметила Литвинская.

Почему люди решают не заводить детей

Те, кто ненавидит детей, отказывается их иметь по понятным причинам. У людей же, которые не испытывают острой неприязни к детям, но при этом не хотят их заводить, могут быть для этого различные основания.

Нежелание брать ответственность за другого человека. Вероятно, это связано с тем, что молодые люди не стремятся повзрослеть и подолгу живут с родителями. По словам Андрея Подольского, профессора Института образования Высшей школы экономики и руководителя проекта «Ценностный атлас России», дети зачастую покидают родителей очень поздно, потому что «жизнь сложная» и денег нет, а родители не так воспитали.

Он добавил, что даже у 30-летних уровень личностного развития может соответствовать подростковому. Если человек не может полностью взять ответственность за себя, свою жизнь и финансовое обеспечение своих нужд, о детях и вовсе не стоит говорить

Нежелание тратить деньги. Дети подразумевают расходы, причем существенные и не единоразовые. По данным «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», расходы подавляющего большинства россиян (85 респондентов) на содержание детей не превышают 50 тысяч рублей в месяц: каждый второй (51 процент) тратит на ребенка до 30 тысяч рублей в месяц, а 34 процента — 30-50 тысяч рублей в месяц. При этом, согласно статистике Росстата, средняя зарплата по России в 2021 году составила 56 тысяч 545 рублей.

Нежелание жертвовать карьерой. К сожалению, этот пункт по-прежнему в большей степени относится к матерям, которые уходят в декрет, чтобы ухаживать за ребенком. Женщины все больше ориентируются на карьеру, а не на семью. Это может быть связано не столько с тем, что они не хотят иметь детей, сколько с невозможностью эффективно совмещать работу и семью. Женщины, которым недостаточно реализоваться только в роли матери и/или жены, выбирают путь профессионального развития.

Несмотря на то что в России мужчины тоже могут брать отпуск по уходу за ребенком, эта практика пока не пользуется большой популярностью. По данным Фонда социального страхования Российской Федерации, в 2017 году такой отпуск оформили более 13,7 тысячи мужчин и свыше 670 тысяч женщин.

Страх. Роды — не самый приятный процесс. Безусловно, у всех женщин свой уникальный опыт, но редко встречается заядлая любительница схваток и всего процесса деторождения.

Неподходящий образ жизни. Он может в том числе зависеть от профессии человека. Постоянные перемещения и ненормированный график трудно сочетать с воспитанием детей.

Несовершенство мира. Среди чайлдфри есть и те, кто аргументирует отказ от детей нестабильной ситуацией на планете. Объяснение может звучать так: «Не хочу рожать ребенка в этот жестокий мир, где столько войн и сплошная политическая и экономическая нестабильность».

Просто не хочется. Иногда люди могут иметь детей: нет медицинских противопоказаний, есть стабильный доход, нет боязни ответственности, но отсутствует желание. Их все устраивает, они отказываются становиться родителями, потому что не чувствуют в этом потребности. Такие люди спокойно относятся к детям в окружении, могут нормально с ними взаимодействовать и получать от этого удовольствие.

История Моны

52-летняя уроженка Египта Мона Эльтахави рассказала, что приняла решение не иметь детей, когда ей было 16 лет, через год после переезда в Саудовскую Аравию.

Несмотря на многочисленные попытки родственников найти ей жениха, Мона наотрез отказывалась выходить замуж. Однажды она влюбилась в американца и приняла его предложение руки и сердца, но вскоре брак распался. «Замужество очень помогло мне понять, что такое ребенок. Вы можете уйти из брака, и я это сделала. Вы можете улететь из семьи и страны рождения, и я так и сделала. Но вы не можете уйти от детей. Я хочу быть свободной», — объяснила она свою жизненную философию.

Своим ребенком Эльтахави считает написанную ею книгу «Семь необходимых грехов для женщин и девочек», которую она посвятила мусульманкам.

История Джанис

64-летняя жительница Хьюстона, США, Джанис Рид сознательно отказалась от материнства и сделала выбор в пользу карьеры.

По словам Рид, она родилась в традиционной семье, и ее с самого детства готовили к материнству. Она постоянно слышала разговоры про старых дев, которые не успели вовремя найти мужа и родить.

Американка призналась, что несколько раз получала предложение руки и сердца, но отказывалась, поскольку не любила мужчин, которые делали ей предложение. Она решила, что не хочет растить ребенка в одиночку, а рожать его от нелюбимого человека не хотела тем более.

В итоге для Рид, как она считает, детьми стали ее ученики.

История Сьерры

Бывшая мормонка, 23-летняя Сьерра Уильямс из Юты, США, решила стать чайлдфри, поскольку считает, что не способна дать детям столько любви, сколько они заслуживают.

Уильямс пояснила, что главная задача женщины, согласно мормонизму, — рожать детей. Когда она в подростковом возрасте обсуждала с друзьями бездетных, это вызывало бурную реакцию в компании. Обычно таких женщин осуждали и считали, что никто не захочет с ними связываться.