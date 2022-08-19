1 сентября в 18:00 в кинотеатре КАРО VEGAS 13 в ТРК VEGAS Кунцево состоится премьерный показ мультфильма «Турбозавры, вперед!» при участии блогеров, приглашенных артистов, звезд шоу-бизнеса и, конечно, юных гостей.

Посетители VEGAS Кунцево в честь начала учебного года смогут выиграть подарочные билеты и одними из первых познакомиться с веселыми и яркими историями Турбозавров и их друзей — Кати, Пети и Ипполита, стать свидетелями невероятных приключений и необыкновенных изобретений! Убедиться в том, что благодаря дружбе можно справиться со всеми трудностями и даже построить каток летом!

Для того, чтобы в числе первых оказаться на премьерном показе мультфильма, необходимо совершать покупки в ТРК VEGAS Кунцево с 19 по 31 августа на сумму – от 5 тыс. рублей, сохранять чеки, обменивать их на стойке информации ТРК VEGAS Кунцево и приходить 1 сентября на премьерный показ мультфильма! 1 чек на 5 тыс. рублей = 2 билета в кино! Перед показом вас будет ждать красная ковровая дорожка, модный DJ, классный фотограф, а также сладкие и соленые угощения и напитки!