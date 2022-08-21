Сколько стоит собрать ребенка в школу

Россияне стали тратить больше денег на сборы детей в школу. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом SuperJob.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Согласно результатам опросов, среднестатистический житель мегаполиса потратил на подготовку своего ребенка к школе на 20 процентов больше, чем в аналогичный период в прошлом году.

В исследовании приняли участие 9 тысяч граждан. Дороже всего оказалось собрать ребенка к школе в Москве. Стоимость необходимых вещей выросла на 30 процентов, а средний размер трат составил 14 300 рублей.

В Санкт-Петербурге цена стандартного набора возросла на 31 процент, до 13 100 рублей. Замыкает тройку самых дорогих городов Екатеринбург. В нем стоимость школьного набора выросла на 22 процента и составила 12 тысяч рублей. Дешевле всего покупка вещей для школы обходится жителям Волгограда – 10 200 рублей, Воронежа – 10 400 рублей, Перми и Уфы – по 11 тысяч рублей, передают «Известия».