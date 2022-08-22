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1 час назад

Названы факторы разрушающие доверие подростка к родителям

Мослентаиещё 2

Разрушающие доверие подростка к родителям факторы перечислила в беседе с «Мослентой» психолог Екатерина Зиновьева. Она уточнила, что доверительная связь выстраивается в течение всего детства ребенка.

Названы факторы разрушающие доверие подростка к родителям
Фото:  Мослента Мослента

«К сожалению, разрушить доверие гораздо легче, чем его восстановить. Восстанавливается оно, кстати, долгим периодом, когда вы честны с ребенком, не обесцениваете его чувства, и ему рядом с вами безопасно. Ребенок очень хочет доверять своим родителям, делиться важным и опираться на них в любом возрасте», — сказала психолог.

Главным фактором, разрушающим доверие, Зиновьева назвала обман, который становится известен ребенку. В том числе портят отношения с родителями ирония, сарказм и насмешки. В семьях, где часто используются саркастические шутки по отношению к детям или друг к другу, дети чувствуют себя небезопасно. Поэтому, по словам специалиста, дети быстро научаются придерживать свои чувства и не допускать своей уязвимости.

Угрожает доверию и чувству безопасности ребенка и амбивалентное отношение к нему. «Это когда вы его в один день сильно любите и все ему разрешаете, а в другой злитесь на него на ровном месте, он вас раздражает, вы на него срываетесь», — пояснила психолог. Она отметила, что в таком случае он будет защищать свое сокровенное всеми силами.

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