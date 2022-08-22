Названы факторы разрушающие доверие подростка к родителям

«К сожалению, разрушить доверие гораздо легче, чем его восстановить. Восстанавливается оно, кстати, долгим периодом, когда вы честны с ребенком, не обесцениваете его чувства, и ему рядом с вами безопасно. Ребенок очень хочет доверять своим родителям, делиться важным и опираться на них в любом возрасте», — сказала психолог.

Главным фактором, разрушающим доверие, Зиновьева назвала обман, который становится известен ребенку. В том числе портят отношения с родителями ирония, сарказм и насмешки. В семьях, где часто используются саркастические шутки по отношению к детям или друг к другу, дети чувствуют себя небезопасно. Поэтому, по словам специалиста, дети быстро научаются придерживать свои чувства и не допускать своей уязвимости.

Угрожает доверию и чувству безопасности ребенка и амбивалентное отношение к нему. «Это когда вы его в один день сильно любите и все ему разрешаете, а в другой злитесь на него на ровном месте, он вас раздражает, вы на него срываетесь», — пояснила психолог. Она отметила, что в таком случае он будет защищать свое сокровенное всеми силами.