Психолог рассказала, как вести себя с детьми переходного возраста

Психолог Татьяна Журавлева рассказала родителям, как правильно вести себя с детьми переходного возраста. По ее словам, отношения нужно наладить еще до наступления этого периода при наличии соответствующих проблем. Об этом сообщает News.ru.

Фото: 0Сетевое издание m24.ru 0Сетевое издание m24.ru

"Общайтесь с детьми как со взрослыми, избегайте нотаций, критики, обвинений и советов. Отдайте детям часть ответственности за них. Не проверяйте уроки, не выбирайте вместо него секции, не покупайте одежду без него. Примите тот факт, что вы сейчас будете проходить этап сепарации", – рассказала Журавлева.

Психолог также посоветовала дать детям больше свободы. По ее словам, им позволительно оступаться и получать посредством ошибок жизненный опыт.

"Без ошибок не будет результатов, это нормальный процесс. Восхищайтесь и хвалите ребенка. Это будет важно для его самооценки и ваших взаимоотношений. Относитесь с пониманием и терпением к его эмоциональным качелям", – добавила Журавлева.

Эксперт добавила, что родителям важно говорить на одном языке с детьми.

Ранее гештальт-терапевт Виктория Меркулова рассказала, нужно ли запрещать ребенку соцсети. По ее словам, делать это бесполезно, но можно ввести общие правила, которым следуют все члены семьи.