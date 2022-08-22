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1 час назад

Психолог рассказала, как вести себя с детьми переходного возраста

Москва24

Психолог Татьяна Журавлева рассказала родителям, как правильно вести себя с детьми переходного возраста. По ее словам, отношения нужно наладить еще до наступления этого периода при наличии соответствующих проблем. Об этом сообщает News.ru.

Психолог рассказала, как вести себя с детьми переходного возраста
Фото: 0Сетевое издание m24.ru0Сетевое издание m24.ru

"Общайтесь с детьми как со взрослыми, избегайте нотаций, критики, обвинений и советов. Отдайте детям часть ответственности за них. Не проверяйте уроки, не выбирайте вместо него секции, не покупайте одежду без него. Примите тот факт, что вы сейчас будете проходить этап сепарации", – рассказала Журавлева.

Психолог также посоветовала дать детям больше свободы. По ее словам, им позволительно оступаться и получать посредством ошибок жизненный опыт.

"Без ошибок не будет результатов, это нормальный процесс. Восхищайтесь и хвалите ребенка. Это будет важно для его самооценки и ваших взаимоотношений. Относитесь с пониманием и терпением к его эмоциональным качелям", – добавила Журавлева.

Эксперт добавила, что родителям важно говорить на одном языке с детьми.

Ранее гештальт-терапевт Виктория Меркулова рассказала, нужно ли запрещать ребенку соцсети. По ее словам, делать это бесполезно, но можно ввести общие правила, которым следуют все члены семьи.

Эксперт отметила, что правила должны быть четкими, а границы жесткими. Взрослому человеку придется контролировать отведенное на соцсети время, но если он даст слабину, то все вернется в прежнее русло. Также Меркулова отметила, что при ограничении мира ребенка необходимо предоставить ему альтернативу: дружить со сверстниками, влюбляться, заниматься творчеством.

Дети,Татьяна Журавлева,
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