Психолог раскрыла причины детского алкоголизма

Психолог Татьяна Журавлева в беседе с News.ru рассказала, как выявить детский алкоголизм, и объяснила, из-за чего у детей появляется пристрастие к спиртному.
По словам эксперта, средний возраст знакомства ребенка с алкоголем в России составляет 12 лет. И чаще всего спиртное дают попробовать чаду родители:
"Им не стоит судить по себе, у взрослых ЦНС дольше сопротивляется воздействию алкоголя. ВОЗ говорит, что даже малейшие дозы алкоголя у ребенка оказывают негативные последствия для всего его организма, нарушая его развитие".
Журавлева рассказала, какие признаки указывают на развитие алкоголизма у ребенка. В их числе: нервозность, агрессия, заторможенность, скрытность, воровство, резкая смена круга общения. Кроме того, не стоит игнорировать и внешние признаки – перегар, изменение веса, одутловатость лица, красные щеки.
По словам психолога, чаще всего детей приводит к алкоголизму пример родителей, злоупотребляющих спиртным. Помимо этого, зависимость может развиться у тех детей, которым родители разрешают выпивать за общим столом:
"Ребенок видит, что для веселья нужен алкоголь, что ни один праздник не проходит без выпивки. Потом он воспроизведет поведение с друзьями. Но при родителях он не позволит себе лишнего, а с другими — может".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названа смертельная доза алкоголя.