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1 час назад

Психолог назвала главные признаки подростковой депрессии

Lenta.ruиещё 1

Депрессию у подростков можно определить по апатии и нежеланию общаться ни с кем, рассказала детский психолог Светлана Котова. Главные признаки подростковой депрессии она назвала в беседе с News.ru.

Психолог назвала главные признаки подростковой депрессии
Фото: Лента.руЛента.ру

Психолог указала на то, что во время депрессии тинейджеры резко забрасывают увлечения, а также портят отношения и с родителями, и со своим окружением.

«Практически ребенок изолируется или даже страдает от того, когда его принуждают куда-то идти или общаться. Просто нежелание общаться с кем-либо даже в школе или с нейтральными людьми», — рассказала Котова.

Кроме того, по словам Котовой, о подростковой депрессии свидетельствуют плохой сон, недосыпания или постоянная сонливость, физические боли, психосоматические проявления. Также, добавила психолог, депрессия может проявляться в нарушениях питания. Например, когда подросток теряет аппетит или, наоборот, начинает есть нетипично много.

Ранее психолог Петр Галигабаров назвал лучший фильм для борьбы с депрессией. По его мнению, для поднятия настроения россиянам лучше всего пересмотреть сагу о Гарри Поттере, в частности, третий фильм — «Гарри Поттер и узник Азкабана».

Дети,Светлана Котова,Гарри Поттер,
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