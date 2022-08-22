Школьные предметы в России: список на 2022-2023 год

Летние каникулы — самые длинные и самые долгожданные — пролетают до обидного быстро. В сентябре вновь пора собираться в школу. «Рамблер» рассказывает, какие предметы в школе будут изучать в России в 2022-2023 годах.
Все школьные дисциплины можно разделить на несколько групп:
В младших классах школьники знакомятся с базовыми действиями: сложение, вычитание, умножение и деление, в средней школе изучают дроби и функции, а начиная с седьмого класса математика разделяется на алгебру и геометрию. Информатику в некоторых школах начинают изучать раньше.
В некоторых школах физику могут включить в программу с 5 класса, химию также могут начать изучать с 5 или 7 класса. Экологию и естествознание преподают не во всех школах. Астрономию иногда переносят на 10 класс.
Последний предмет появился в школьной программе в 2010 году, сначала в некоторых школах в качестве эксперимента, а с 2012 года он включен в обязательную программу. В рамках предмета изучают: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.
Родной язык и родная литература изучаются в республиках или национальных районах, а также в школах с этнокультурным компонентом. В качестве иностранного языка школьники могут выбрать английский, французский, немецкий, испанский, китайский — по ним можно сдать ЕГЭ. Также можно выбрать итальянский, литовский, украинский, польский, древнегреческий, иврит, эстонский, латынь, но уже без ЕГЭ, а в Карелии в некоторых школах учат финский язык.
Иногда художественный труд продолжается до 8 класса, но чаще его включают только в программу начальной школы. В некоторых школах технология начинается с первого класса, в других этот предмет изучают до 7–8 класса. Черчение иногда переносят на 7–9 классы, а в некоторых случаях преподают в рамках курса технологии. В планах есть введение предмета общественно-полезный труд, но решения пока нет.
Часто уроки физкультуры проходят не только в спортивном зале, но и на стадионах, в парках, в лесу, если он есть рядом со школой. Различные виды спорта, возможно, по выбору или как факультатив, например, в 1–4 классах можно выбрать шахматы (в некоторых школах с 2 класса), а в 4–6 классах — волейбол, настольный теннис, футбол, баскетбол и другие.
В некоторых школах музыка начинается только с пятого класса, а изобразительное искусство заканчивается в девятом классе. Мировую художественную культуру в некоторых школах начинают преподавать с восьмого класса.