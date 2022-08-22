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39 минут назад

Школьные предметы в России: список на 2022-2023 год

Катя Кобышева

Летние каникулы — самые длинные и самые долгожданные — пролетают до обидного быстро. В сентябре вновь пора собираться в школу. «Рамблер» рассказывает, какие предметы в школе будут изучать в России в 2022-2023 годах.

Школьные предметы в России: список на 2022-2023 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Все школьные дисциплины можно разделить на несколько групп:

Видео дня
  • математические,
  • общественно-научные,
  • естественно-научные,
  • гуманитарные,
  • филологические,
  • трудовое обучение,
  • физическая культура,
  • искусство.

Математические

  • 1–6 класс — математика
  • 7–11 класс — алгебра
  • 7–11 класс — геометрия
  • 7–11 класс — информатика

В младших классах школьники знакомятся с базовыми действиями: сложение, вычитание, умножение и деление, в средней школе изучают дроби и функции, а начиная с седьмого класса математика разделяется на алгебру и геометрию. Информатику в некоторых школах начинают изучать раньше.

Общественно-научные

  • 5-11 классы — история
  • 10-11 классы — экономика

Естественно-научные

  • 1–4 классы — окружающий мир или мир вокруг нас
  • 5 класс — природоведение
  • 5–11 классы — география
  • 5–11 классы — биология
  • 7–11 классы — физика
  • 8–11 классы — химия
  • 5–11 классы — основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
  • 5–11 классы — естествознание
  • 5–11 классы — экология
  • 11 класс — астрономия

В некоторых школах физику могут включить в программу с 5 класса, химию также могут начать изучать с 5 или 7 класса. Экологию и естествознание преподают не во всех школах. Астрономию иногда переносят на 10 класс.

Гуманитарные

  • 5–11 классы — обществознание
  • 10–11 классы — право (в некоторых школах с 8 класса)
  • 4 класс — основы религиозных культур и светской этики

Последний предмет появился в школьной программе в 2010 году, сначала в некоторых школах в качестве эксперимента, а с 2012 года он включен в обязательную программу. В рамках предмета изучают: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.

Филологические

  • 1 класс — чистописание, но чаще как факультатив
  • 1 класс — обучение грамоте
  • 1–11 классы — русский язык
  • 1–4 классы — чтение
  • 5–11 классы — литература
  • 1–11 классы — родной язык
  • 1–11 классы — родная литература
  • 2–11 классы — иностранный язык
  • 5–9 классы — второй иностранный язык

Родной язык и родная литература изучаются в республиках или национальных районах, а также в школах с этнокультурным компонентом. В качестве иностранного языка школьники могут выбрать английский, французский, немецкий, испанский, китайский — по ним можно сдать ЕГЭ. Также можно выбрать итальянский, литовский, украинский, польский, древнегреческий, иврит, эстонский, латынь, но уже без ЕГЭ, а в Карелии в некоторых школах учат финский язык.

Трудовое обучение

  • 1–11 классы — художественный труд
  • 5–11 классы — технология
  • 9–11 классы — черчение

Иногда художественный труд продолжается до 8 класса, но чаще его включают только в программу начальной школы. В некоторых школах технология начинается с первого класса, в других этот предмет изучают до 7–8 класса. Черчение иногда переносят на 7–9 классы, а в некоторых случаях преподают в рамках курса технологии. В планах есть введение предмета общественно-полезный труд, но решения пока нет.

Физическая культура

  • 1–11 классы — физическая культура

Часто уроки физкультуры проходят не только в спортивном зале, но и на стадионах, в парках, в лесу, если он есть рядом со школой. Различные виды спорта, возможно, по выбору или как факультатив, например, в 1–4 классах можно выбрать шахматы (в некоторых школах с 2 класса), а в 4–6 классах — волейбол, настольный теннис, футбол, баскетбол и другие.

Искусство

  • 1–11 классы — изобразительное искусство
  • 1–11 классы — музыка
  • 10–11 классы — мировая художественная культура

В некоторых школах музыка начинается только с пятого класса, а изобразительное искусство заканчивается в девятом классе. Мировую художественную культуру в некоторых школах начинают преподавать с восьмого класса.

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