Школьные предметы в России: список на 2022-2023 год

Летние каникулы — самые длинные и самые долгожданные — пролетают до обидного быстро. В сентябре вновь пора собираться в школу. «Рамблер» рассказывает, какие предметы в школе будут изучать в России в 2022-2023 годах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Все школьные дисциплины можно разделить на несколько групп:

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математические,

общественно-научные,

естественно-научные,

гуманитарные,

филологические,

трудовое обучение,

физическая культура,

искусство.

Математические

1–6 класс — математика

7–11 класс — алгебра

7–11 класс — геометрия

7–11 класс — информатика

В младших классах школьники знакомятся с базовыми действиями: сложение, вычитание, умножение и деление, в средней школе изучают дроби и функции, а начиная с седьмого класса математика разделяется на алгебру и геометрию. Информатику в некоторых школах начинают изучать раньше.

Общественно-научные

5-11 классы — история

10-11 классы — экономика

Естественно-научные

1–4 классы — окружающий мир или мир вокруг нас

5 класс — природоведение

5–11 классы — география

5–11 классы — биология

7–11 классы — физика

8–11 классы — химия

5–11 классы — основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)

5–11 классы — естествознание

5–11 классы — экология

11 класс — астрономия

В некоторых школах физику могут включить в программу с 5 класса, химию также могут начать изучать с 5 или 7 класса. Экологию и естествознание преподают не во всех школах. Астрономию иногда переносят на 10 класс.

Гуманитарные

5–11 классы — обществознание

10–11 классы — право (в некоторых школах с 8 класса)

4 класс — основы религиозных культур и светской этики

Последний предмет появился в школьной программе в 2010 году, сначала в некоторых школах в качестве эксперимента, а с 2012 года он включен в обязательную программу. В рамках предмета изучают: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.

Филологические

1 класс — чистописание, но чаще как факультатив

1 класс — обучение грамоте

1–11 классы — русский язык

1–4 классы — чтение

5–11 классы — литература

1–11 классы — родной язык

1–11 классы — родная литература

2–11 классы — иностранный язык

5–9 классы — второй иностранный язык

Родной язык и родная литература изучаются в республиках или национальных районах, а также в школах с этнокультурным компонентом. В качестве иностранного языка школьники могут выбрать английский, французский, немецкий, испанский, китайский — по ним можно сдать ЕГЭ. Также можно выбрать итальянский, литовский, украинский, польский, древнегреческий, иврит, эстонский, латынь, но уже без ЕГЭ, а в Карелии в некоторых школах учат финский язык.

Трудовое обучение

1–11 классы — художественный труд

5–11 классы — технология

9–11 классы — черчение

Иногда художественный труд продолжается до 8 класса, но чаще его включают только в программу начальной школы. В некоторых школах технология начинается с первого класса, в других этот предмет изучают до 7–8 класса. Черчение иногда переносят на 7–9 классы, а в некоторых случаях преподают в рамках курса технологии. В планах есть введение предмета общественно-полезный труд, но решения пока нет.

Физическая культура

1–11 классы — физическая культура

Часто уроки физкультуры проходят не только в спортивном зале, но и на стадионах, в парках, в лесу, если он есть рядом со школой. Различные виды спорта, возможно, по выбору или как факультатив, например, в 1–4 классах можно выбрать шахматы (в некоторых школах с 2 класса), а в 4–6 классах — волейбол, настольный теннис, футбол, баскетбол и другие.

Искусство

1–11 классы — изобразительное искусство

1–11 классы — музыка

10–11 классы — мировая художественная культура