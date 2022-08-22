В какой школе учатся дети принца Уильяма: сравниваем с нашими

До этого года старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принц Джордж и принцесса Шарлотта — ходили в школу в Лондоне, но уже в сентябре сменят учебное заведение и вместе с принцем Луи отправятся в школу Ламбрук в Беркшире. Вполне вероятно, что Джордж отправится в пансион, то есть будет фактически жить в школе — такой формат обучения особенно популярен среди британских аристократов.

Предварительно Уильям с Кейт лично обошли несколько школ в Беркшире. Местные родители, конечно, уже вне себя от счастья: их дети будут учиться вместе с будущим королем, то есть Джорджем! На первый взгляд новая школа королевских отпрысков ничем не отличается от других английских. Она, конечно, не бесплатная, но и ничего особенного в ней нет, в том числе строгого отбора, как, например, в Итонский колледж, где издавна учатся наследники знати. В общем, как-то так.