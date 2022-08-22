Психолог посоветовала купить ребенку перед школой смартфон

«Прежде чем пугаться и хвататься за голову, имеет смысл ознакомиться с контентом, который они потребляют. Но не глазами взрослого человека («если это не новость и не несёт серьезной смысловой нагрузки, то это никчёмная информация»), а посмотреть глазами ребёнка. Что его может интересовать в десять лет? Конечно, какие-то новые игрушки, какое-то развлечение, веселье, мемы, челленджи», — объяснила психолог.