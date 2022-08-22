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1 час назад

Психолог Бочкова посоветовала купить ребёнку перед школой смартфон

RT на русском

Эксперт федерального уровня, детский психолог, руководитель Академии безопасности Ольга Бочкова посоветовала родителям быть гибкими в вопросе использования ребенком гаджетов.

Психолог посоветовала купить ребенку перед школой смартфон
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом, как сообщает tverigrad.ru, она рассказала на пресс-конференции «Лаборатории Касперского».

Бочкова не рекомендует недооценивать значимость виртуальной реальности — сейчас дети не мыслят себя без интернета, для них возможность пользоваться гаджетом — естественная потребность.

«Прежде чем пугаться и хвататься за голову, имеет смысл ознакомиться с контентом, который они потребляют. Но не глазами взрослого человека («если это не новость и не несёт серьезной смысловой нагрузки, то это никчёмная информация»), а посмотреть глазами ребёнка. Что его может интересовать в десять лет? Конечно, какие-то новые игрушки, какое-то развлечение, веселье, мемы, челленджи», — объяснила психолог.

Она отметила, что важно узнать, что нравится ребенку и почему.

Бочкова порекомендовала купить ребенку смартфон перед началом обучения в школе. По ее мнению, отсутствие телефона может сделать из него изгоя.

Дети,Ольга Бочкова,Лаборатория Касперского,
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