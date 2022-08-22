Врач объяснил, как распознать отит у ребенка

С воспалением уха, или острым отитом у детей, сталкиваются практически все родители. Очень характерно это заболевание для детей 1-3 лет и младше. По данным эпидемиологических исследований, хотя бы раз отитом болеют все дети до 5-7 лет, особенно часто — в 6-12 месяцев. Врачи объясняют это тем, что слуховая труба у детей дошкольного возраста плохо функционирует. Подробности читайте в нашей новости.
Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал в своем Telegram-канале о том, как самостоятельно распознать отит у ребенка. По мнению специалиста, отит можно узнать по резкой боли в ухе и общему снижению слуха:
"Если вы заподозрили отит, то стоит закапать в нос сосудосуживающие капли, сбивать жар парацетамолом или ибупрофеном, надеть на голову шапку или платок ни в коем случае нельзя использовать горячие компрессы или грелки".
Отит может вызвать резкое повышение температуры тела, вплоть до 40 градусов, в этом случае лучше всего обратиться за консультацией к специалисту.