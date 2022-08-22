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1 час назад

Врач объяснил, как распознать отит у ребенка

Letidor.ru

С воспалением уха, или острым отитом у детей, сталкиваются практически все родители. Очень характерно это заболевание для детей 1-3 лет и младше. По данным эпидемиологических исследований, хотя бы раз отитом болеют все дети до 5-7 лет, особенно часто — в 6-12 месяцев. Врачи объясняют это тем, что слуховая труба у детей дошкольного возраста плохо функционирует. Подробности читайте в нашей новости.

Врач объяснил, как распознать отит у ребенка
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал в своем Telegram-канале о том, как самостоятельно распознать отит у ребенка. По мнению специалиста, отит можно узнать по резкой боли в ухе и общему снижению слуха:

"Если вы заподозрили отит, то стоит закапать в нос сосудосуживающие капли, сбивать жар парацетамолом или ибупрофеном, надеть на голову шапку или платок ни в коем случае нельзя использовать горячие компрессы или грелки".

Отит может вызвать резкое повышение температуры тела, вплоть до 40 градусов, в этом случае лучше всего обратиться за консультацией к специалисту.

Дети,Олег Абакумов,
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