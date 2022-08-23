Учёные: как завтрак влияет на психическое здоровье школьников

Дети и подростки, которые получают полноценные завтраки дома, имеют лучшее психосоциальное здоровье. Это первое исследование, в котором рассматривалось не только наличие и состав завтрака, но и место его приёма.

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По мнению испанских учёных, эти результаты дают ценную информацию и рекомендации для родителей и их детей, сообщает МedicalХpress.

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«Наши результаты показывают, что важно не только завтракать, но и то, где молодые люди завтракают и что они едят, — сказал первый автор исследования доктор Хосе Франсиско Лопес-Хиль. — Пропуск завтрака или завтрак вдали от дома связан с повышенной вероятностью психосоциальных поведенческих проблем у детей и подростков. Точно так же потребление определенных продуктов/напитков связано с более высокой или более низкой вероятностью психосоциальных поведенческих проблем».

В исследовании Лопес-Хиль и его сотрудники проанализировали данные Национального исследования здоровья Испании 2017 года. Это исследование включало анкеты как о привычках, связанных с завтраком, так и о психосоциальном здоровье детей, которые включали такие характеристики, как самооценка, настроение и тревога. Анкеты были заполнены родителями или опекунами детей, и результаты включали в общей сложности 3772 жителей Испании в возрасте от четырёх до 14 лет.

Среди наиболее важных результатов Лопес-Хиль и его команда обнаружили, что завтрак вдали от дома имеет почти такие же негативные последствия, как и полное отсутствие приёма пищи. Авторы предполагают, что это может быть связано с тем, что еда вне дома часто менее питательна, чем еда, приготовленная дома.

Результаты также показали, что кофе, молоко, чай, шоколад, какао, йогурт, хлеб, тосты, хлопья и выпечка были связаны с меньшей вероятностью возникновения поведенческих проблем. Удивительно, но яйца, сыр и ветчина были связаны с более высоким риском таких проблем.

Хотя это исследование ограничено Испанией, эти результаты согласуются с исследованиями, проведёнными в других местах. Наличие питательных завтраков в школах, вероятно, повлияет на результаты в некоторых местах.

Но другие факторы — такие как социальная и семейная поддержка, которую молодые люди могут получить во время завтрака дома, также могут играть роль. Авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований для понимания причинно-следственных связей, стоящих за их наблюдениями.